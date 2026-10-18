BMW piedāvā darbiniekiem aiziet no darba - interese izrādās tik liela, ka programmu nākas apturēt
Vācijas autobūves gigants "BMW" iecerējis optimizēt izmaksas un likvidēt 8000 darbavietu, taču uzņēmuma piedāvātā brīvprātīgās aiziešanas programma izraisījusi negaidītu ažiotāžu.
Vēlmi to izmantot izteikuši jau aptuveni 40 000 darbinieku, vēsta vācu izdevums "Bild". Milzīgo interesi skaidro ar neierasti dāsnajiem finansiālajiem nosacījumiem. Darbinieki ar ilgu darba stāžu par katru uzņēmumā nostrādāto gadu var saņemt aptuveni 50 000 eiro lielu kompensāciju. Tas nozīmē, ka, piemēram, pēc 12 "BMW" pavadītiem gadiem aiziešanas pabalsta apmērs var sasniegt pat 600 000 eiro.
Atsaucība šai programmai izrādījusies tik liela, ka uzņēmuma vadībai pieteikumu pieņemšanu nācies uz laiku apturēt, lai spētu apstrādāt saņemto dokumentu lavīnu.
Kopumā "BMW" darbinieku skaita samazināšanai ir gatavs atvēlēt vairākus miljardus eiro. Koncerns aprēķinājis, ka šī dārgā restrukturizācija ilgtermiņā atmaksāsies un jau no 2028. gada ļaus ik gadu ietaupīt aptuveni vienu miljardu eiro.
Jāatzīmē, ka Vācijas autobūves nozare pašlaik piedzīvo dziļu krīzi, un, saskaroties ar pieprasījuma kritumu un sīvu konkurenci, arī citi vadošie ražotāji aktīvi meklē veidus, kā optimizēt izdevumus un samazināt ražošanas izmaksas.