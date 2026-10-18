Lietuvā naktī mēģināts aizdedzināt "Starlink" noliktavu; sasauc ārkārtas sēdi
Lietuvā naktī uz svētdienu veiksmīgi novērsts diversijas mēģinājums pret loģistikas objektu, kurā glabājas uzņēmuma "Starlink" satelītsakaru aprīkojums. Incidentam ir tieša saistība ar svētdienas rītā pieredzēto drona trauksmi, tādēļ pirmdien sasaukta Nacionālās drošības komisijas ārkārtas sēde, paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs.
Kā informēja premjers, mēģinājums aizdedzināt noliktavu notika neilgi pēc pusnakts, taču sabotāža cieta pilnīgu neveiksmi un aprīkojumam bojājumi netika nodarīti. Šo diversiju izdevās izjaukt, pateicoties nacionālo izlūkdienestu un drošības struktūru laikus iegūtajai operatīvajai informācijai.
Uzņēmums par plānoto uzbrukumu tika brīdināts jau iepriekš, tādējādi objektā bija ievērojami pastiprināti drošības pasākumi.
Sinkevičs apstiprināja, ka dedzināšanas mēģinājums un svētdienas rītā fiksētais drona robežas pārkāpums, kas izraisīja augstākā jeb sarkanā līmeņa gaisa trauksmi Šauļu un Panevēžas rajonos, ir savstarpēji cieši saistīti notikumi.
Reaģējot uz abiem incidentiem, pirmdien, 19. oktobrī, sasaukta Nacionālās drošības komisijas ārkārtas sēde. Paredzēts, ka tajā lems par papildu pilnvaru piešķiršanu armijai, lai turpmāk atvieglotu bezpilota lidaparātu neitralizēšanu valsts gaisa telpā.
Mājaslapā "112.lv", Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informēja Bauskas, Aizkraukles un Ogres novadu iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Attiecīgo teritoriju iedzīvotāji tiek aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112. Pēc apmēram pusstundas apdraudējums beidzās, informēja NBS.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tāpat ziņots, vasaras sākumā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.