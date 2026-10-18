Plaši protesti Francijā
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk ...
Bezprecedenta vardarbība, grautiņi un postījumi - Francija skaita zaudējumus pēc piedzīvotā ārprāta
Francija mēģina atgūties pēc sestdienas masveida protestiem pret augsto dzīves dārdzību, kuros piedalījās no 550 000 līdz pat 800 000 cilvēku. Lai gan lielākā daļa demonstrantu protestēja miermīlīgi, valsts lielākās pilsētas piedzīvoja bezprecedenta vardarbību, grautiņus un dedzināšanu, izraisot politiskās elites šoku, ziņo ārvalstu mediji.
Vardarbīgo sadursmju un vandālisma postījumu saraksts visā valstī ir kolosāls. Limožā pilnībā nodedzis vēsturiskais rātsnams, bet Lionā liesmas aprija tūrisma biroja ēku Belkūras laukumā. Vandāļi ielauzās pašvaldību ēkās Marseļā, Lillē un Anžē, savukārt Bordo tika izdemolēta prefekta rezidence.
Saskaņā ar valdības jaunākajiem datiem, visā valstī aizturēti 1200 cilvēki, bet sadursmēs ievainoti 150 policisti un žandarmi.
Īpaši smaga situācija izvērtās Parīzē, kur, pēc pilsētas mēra vietnieka Emanuela Greguāra vārdiem, "veselas ielas tika metodiski izdemolētas". Francijas galvaspilsēta slīga dūmos, Republikas laukumā policija iesaistījās smagās sadursmēs ar protestētājiem asaru gāzes mākoņos, un tika aizdedzinātas pat ugunsdzēsēju automašīnas.
Iestājoties tumsai, pilsētas ielās saimniekoja maskēti jaunieši melnās drēbēs. Kamēr parīzieši to ar šausmām vēroja no restorānu un kafejnīcu terasēm, vandāļu grupas zibenīgi uzlauza un izlaupīja veikalus, pēc sevis atstājot izpostītu pilsētvidi un degošus velosipēdus.
Laikraksts "Le Figaro" notikušo raksturo kā "bezgalīgu vardarbību", kas šokējusi politisko eliti un likusi meklēt vainīgos.
Francijas prezidents Emanuels Makrons mikroblogošanas vietnē "X" brīdināja, ka visi demolētāji un laupītāji tiks saukti pie atbildības. Savukārt valsts Iekšlietu ministrija notikušajā vaino "tūkstošiem vandāļu, kuri rīkojušies pēc nepārprotama kreiso radikāļu aicinājuma.
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Arī galēji labējo līdere Marina Lepēna paziņoja, ka iedzīvotāju pamatotās sociālās prasības savā labā izmantojuši galēji kreisie, bet partijas "Nepakļāvīgā Francija" līdera Žana Lika Melanšona retorika mēģina ieraut valsti haosā. Pats Melanšons vardarbības uzliesmojumā vainoja Parīzes policijas prefektūras "absurdās pavēles", vienlaikus uzsverot, ka viņa atbalstītājiem nav nekā kopīga ar laupīšanām un grautiņiem. Uz to Francijas premjerministrs Sebastjēns Lekornī asi atcirta: "Ir pienācis laiks izvēlēties pusi – vai nu Republika, vai vandāļi."