Plaši protesti Francijā
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk ...
Francijā protestos pret dārdzību piedalījies pusmiljons cilvēku
Francijā sestdien protestos pret dzīves dārdzību un augstajām degvielas cenām piedalījās aptuveni 550 000 cilvēku, pavēstīja Iekšlietu ministrija.
Parīzē, Marseļā un vēl vairākās pilsētās demonstrācijas pārauga sadursmēs ar policiju, kas, izkliedējot protestētājus, lika lietā ūdensmetējus un asaru gāzi. Vairākās pilsētās protestu gaitā notika dedzināšana un laupīšana.
Protesta akcijās visā valstī aizturēti 1200 cilvēku, sestdienas vakarā pavēstīja Francijas premjerministrs Sebastjēns Lekornī. 150 policisti ievainoti.
"Tas ir brīnums, ka cietušo skaits nav lielāks," atzina premjers. Galvenie spriedzes centri bija Parīze un Marseļa. Galvaspilsētā tika izvietotas policijas ātrās reaģēšanas vienības.
Prezidents Emanuels Makrons paziņojumā uzsvēra, ka Francijā nav vietas vardarbībai.
"Tie, kas pārkāpa kārtību, uzbruka prefektūrām un uzņēmumiem, pat aplaupīja mūsu pilsētu domes, tiks saukti pie atbildības un sodīti," Makrons pauda platformā "X".
"Likumsargiem, kas nodrošina pilsoņu tiesības uz protestiem, izsaku atbalstu visas nācijas vārdā," piebilda Makrons.