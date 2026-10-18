Militārajā bāzē Kanādā izcēlies postošs ugunsgrēks; ir bojāgājušie un ievainotie
Kanādas provincē Albertā esošajā lielajā militārajā bāzē "Veinraita" noticis "nopietns incidents", kas izraisījis plašu ugunsgrēku. Amatpersonas apstiprina, ka ir gan bojāgājušie, gan ievainotie, vēsta ārvalstu mediji.
Kanādas aizsardzības ministrs Deivids Makgintijs preses konferencē apstiprināja, ka bāzē noticis incidents, kas izraisījis spēcīgu aizdegšanos. "Ar nožēlu jāpaziņo, ka incidenta rezultātā bāzē ir gan bojāgājušie, gan ievainotie," sacīja ministrs, raksturojot situāciju kā "dinamisku un sensitīvu". Viņš atzina, ka pēdējo gadu laikā neatceras līdzīga mēroga incidentu, un piebilda, ka turpina rūpīgi sekot līdzi notikumu attīstībai.
Precīzs upuru skaits un incidenta cēloņi pagaidām netiek atklāti. Makgintijs norādīja, ka Kanādas bruņotie spēki, kā arī federālās, provinces un vietējās varas iestādes patlaban koordinē ārkārtējās situācijas seku likvidēšanu. Netālu esošās Veinraitas pilsētas dienesti sniedz medicīnisko palīdzību cietušajiem un atbalstu ugunsgrēka dzēšanā.
Notikušo komentējis arī Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, apstiprinot "nopietna incidenta" faktu.
Veinraitas pašvaldība ziņo, ka stiprā vēja dēļ liesmas strauji izplatījušās un jau pārsviedušās pāri militārās bāzes nožogojumam. Notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji no vairākiem reģioniem, taču rīkojums par iedzīvotāju evakuāciju pagaidām nav izdots.
Kanādas sabiedriskā raidorganizācija "CBC" vēsta, ka iedzīvotāji tiek aicināti netuvoties notikuma vietai un nebloķēt ceļus, lai nodrošinātu netraucētu operatīvā un medicīniskā transporta kustību.
Militārā bāze "Veinraita" atrodas aptuveni 180 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Edmontonas. Tā ir viena no aktīvāk izmantotajām Kanādas bruņoto spēku bāzēm, kurā karavīri gatavojas kaujas operācijām. Bāzes teritorijā darbojas Kanādas Manevru sagatavošanas centrs, kurā notiek reālistiskas kaujas mācības, kā arī 3. Kanādas divīzijas mācību centrs.