Panika Sanktpēterburgā pēc Ukrainas dronu triecieniem stratēģiski svarīgiem objektiem
Ukraina naktī uz svētdienu veikusi dronu triecienu Sanktpēterburgas reģionam, vēsta vietējie mediji, uzņēmumi un amatpersonas.
Platformā "Telegram" publicēti video, kuros redzams dronu trieciens Ļeņingradas apgabalam, platformas kanāli norāda, ka trāpīts Sanktpēterburgas ostai.
Veikts trieciens uzņēmuma "VKontakte" datu centram, apstiprināja uzņēmums.Pēc dronu trieciena izraisījies ugunsgrēks Sanktpēterburgas naftas terminālī, apstiprināja amatpersonas.
🔥 Drones Hit Putin’s Hometown: Ozon Warehouse in Flames Other reported targets in St. Petersburg include a VKontakte data center, an oil terminal, and a bridge. Good morning!— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026
Tīmekļa tirdzniecības uzņēmums "Ozon" paziņoja par uzbrukumu savai noliktavai Sanktpēterburgā.
"Šonakt notika dronu trieciens vienam no mūsu loģistikas centriem Sanktpēterburgā. Mēs nekavējoties evakuējām visus darbiniekus, un neviens netika ievainots. Izcēlās ugunsgrēks," teikts "Ozon" paziņojumā.
Sanktpēterburgas rietumos uz laiku "dronu trieciena dēļ" slēgts ātrgaitas maģistrāles posms, paziņoja pilsētas transporta komiteja. Slēgtajā posmā atrodas vanšu tilts pār Lielo Ņevu. Zem šī tilta notiek kuģu satiksme.
"Telegram" kanāli, atsaucoties uz aculieciniekiem, ziņo, ka nakts trieciena gaitā drons varētu būt trāpījis šim tiltam.