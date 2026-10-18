Lietuvā, netālu no Latvijas robežas, iespējams, detonējis drons
Svētdienas rītā gaisa trauksmi Lietuvā un vairākos Latvijas novados izraisījušais neidentificētais objekts, visticamāk, bezpilota lidaparāts, ir pašdetonējis Lietuvas ziemeļos, Pasvales rajonā netālu no Latvijas robežas, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS) .
Ņemot vērā pieejamos datus un augsto varbūtību, ka bīstamais objekts var ielidot Latvijas teritorijā, tika aktivizēta agrīnās brīdināšanas šūnapraide, apziņojot Bauskas, Aizkraukles un Ogres novadu iedzīvotājus.
Reaģējot uz iespējamo apdraudējumu, gaisā nekavējoties tika pacelti Baltijas gaisa telpā dežurējošie NATO pretgaisa aizsardzības misijas iznīcinātāji. Tomēr, saskaņā ar pašlaik pieejamo informāciju, NATO iznīcinātāji šo objektu nenotrieca – pastāv iespēja, ka neidentificētais lidaparāts detonēja pats.
Incidenta vieta atrodas Lietuvas ziemeļos, Pasvales rajonā, kas robežojas ar Bauskas novadu Latvijā.
Patlaban notikuma vietā strādā Lietuvas policijas darbinieki, veicot sākotnējās izmeklēšanas un pierādījumu vākšanas darbības. Incidenta apstākļi, tostarp iespējamā bezpilota lidaparāta izcelsme un iespējamā sprādziena cēlonis, joprojām tiek izmeklēti.