Lietuvā aizdomīga objekta dēļ izsludina augstāko - sarkano - gaisa apdraudējuma brīdinājumu
Lietuvā svētdienas agri rītā tika izsludināts līdz šim nopietnākais gaisa apdraudējuma brīdinājumu vilnis, vēsta Lietuvas mediji.
Kā informē atbildīgie dienesti, sākotnēji ap plkst. 7.00 rītā Kauņas, Šauļu un Panevēžas apriņķos tika izsludināts dzeltenais brīdinājuma līmenis, ziņojot par "iespējami fiksētu dronu". Drīz pēc tam Šauļu un Panevēžas rejonos situācija tika eskalēta līdz sarkanajam jeb tieša gaisa apdraudējuma līmenim. Tas nozīmē, ka neidentificēts objekts jau atrodas gaisa telpā vai pastāv ļoti augsta tūlītēja ielidošanas iespēja, tādēļ iedzīvotāji tika aicināti nekavējoties doties uz patvertnēm vai slēpties iekštelpās, ievērojot drošo "divu sienu" principu.
Reaģējot uz potenciālo apdraudējumu, gaisā nekavējoties tika pacelti Lietuvā izvietotās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no bāzes Šauļos.
Lietuvas militārie un krīzes vadības dienesti skaidro, ka gaisa telpā tika fiksēts aizdomīgs signāls, taču sliktās redzamības, zemo mākoņu un miglas dēļ vizuāli noteikt objekta dabu uzreiz nebija iespējams. Tā kā nebija skaidrs, vai tas ir bīstams militārais drons, armija, vadoties pēc stingrajiem drošības protokoliem, izsludināja augstāko bīstamības pakāpi.
Vēlāk situācija tika pazemināta atpakaļ uz dzelteno trauksmes līmeni, jo, lai gan tiešie draudi mazinājās, aizdomīgais objekts joprojām nebija pilnībā identificēts vai bija pazudis no radariem. Kā liecina jaunākā informācija, aizdomīgā objekta signāls pazudis Biržu rajonā (pie Latvijas robežas), un Lietuvas armijas vienības ir devušās uz šo teritoriju veikt inspekciju, lai noskaidrotu precīzu vietu, kur objekts, iespējams, nokritis uz zemes.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šobrīd gaisa apdraudējums ir pilnībā atcelts, un valstī izziņots baltais trauksmes līmenis, kas ļauj iedzīvotājiem pamest patvertnes. Oficiālais gaisa aizsardzības portāls "LT72.lt" apstiprina, ka reālu fizisku triecienu vai postījumu Lietuvas teritorijā šī incidenta laikā nav bijis.
Informācija par incidentu tika zibenīgi nodota arī sabiedrotajiem, tostarp Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), lai koordinētu tālāko rīcību gadījumā, ja objekts šķērsotu valsts robežu.