Plaši protesti Francijā
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk ...
FOTO: Francija liesmās! Vardarbīgos protestos pret dārdzību nodedzina vēsturisku rātsnamu, izlaupa veikalus
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk nekā 1200 cilvēki, izlaupīti veikali un smagi cietis 143 gadus vecais Limožas rātsnams, ziņo ārvalstu mediji.
Saskaņā ar Francijas Iekšlietu ministrijas datiem kopumā 110 demonstrācijās visā valstī ielās izgāja aptuveni 550 000 cilvēku, savukārt ietekmīgā arodbiedrība CGT lēš, ka protestos piedalījušies pat 800 000 iedzīvotāju. Tikai galvaspilsētā Parīzē vien gājienā no Republikas laukuma devās ap 110 000 demonstrantu.
Protestu vilnis Francijā sākās jau septembra vidū kā vidusskolēnu un studentu akcijas pret skolotāju trūkumu, pārpildītām klasēm un nolaisto skolu infrastruktūru. Taču sestdien, 17. oktobrī, jauniešu kustībai pievienojās arodbiedrības, taksometru vadītāji, lauksaimnieki un "dzelteno vestu" aktīvisti, pārvēršot akciju mēroga protestā pret augstajām degvielas un pārtikas cenām, kā arī pieprasot algu un pensiju palielināšanu.
Lai gan lielākā daļa demonstrantu protestēja miermīlīgi, vairākās pilsētās radikāli noskaņotas grupas izprovocēja smagas sadursmes ar likumsargiem.
🇫🇷 Protesters in France attacked a man who threw a stone at a fire truck— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2026
Parīzē nemiernieki dedzināja atkritumu konteinerus, apmētāja policistus ar pudelēm un petardēm, kā arī aizdedzināja kravas automašīnu, no kuras liesmas pārmetās uz blakus esošo ēku. Marodieri izdemolēja vairākas banku filiāles, izlaupīja mobilo tālruņu salonus, "Apple" un "Lacoste" veikalus, kā arī mēģināja ielauzties slavenajā universālveikalā "Galeries Lafayette". Lai izklīdinātu pūli, policija pielietoja asaru gāzi, ūdensmetējus un stekus, bet drošības apsvērumu dēļ galvaspilsētā tika slēgtas vismaz 25 metro stacijas, tostarp pie Elizejas laukiem un valdības ēkām.
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Protesters in Limoges burned down the historic town hall The roof of the 143-year-old architectural landmark collapsed onto the lower floors, and two-thirds of the building's exterior has already disappeared. The town hall's interior was decorated with paintings of stunning beauty. This is a catastrophe for the cultural heritage. They are about to wreck all of France.— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2026
Vissmagākie postījumi nodarīti Francijas centrālās daļas pilsētā Limožā, kur uzbrukumā tika aizdedzināts 1883. gadā celtais vēsturiskais pilsētas rātsnams. Liesmām pārņemot 143 gadus vecās ēkas spārnu un jumtu, sabruka rātsnama zvanu tornis, un amatpersonas atzīst, ka vēsturiskā celtne ir zaudēta. Savukārt Lionā tika aizdedzināts tūrisma informācijas centrs, bet Marseļā nemiernieki izdemolēja pašvaldības policijas iecirkni un ielauzās mērijas ēkā.
Visā valstī aizturēti aptuveni 1200 cilvēki. Sadursmēs ievainoti vismaz 150 policisti un žandarmi, tostarp Marseļas reģionā vien cietuši 107 likumsargi. Tikmēr Sentetjēnā kāds gados jauns demonstrants policijas granātas sprādzienā zaudējis plaukstu.
Francijas prezidents Emanuels Makrons asi nosodīja vardarbību, uzsverot, ka tiesības protestēt prasa cieņu pret cilvēkiem un īpašumu, un nodēvēja par nepieņemamu tādu personu klātbūtni, kuru vienīgais mērķis ir "radīt postījumus un nekārtības". Tieslietu ministrija devusi rīkojumu prokuroriem vērsties pret marodieriem un nekārtību cēlājiem ar maksimālu bardzību.