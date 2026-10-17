"Tas nav Trampa jautājums!" Lukašenko pārsteidz ar negaidītu paziņojumu par Zelenski
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko nācis klajā ar negaidītu paziņojumu, iebilstot ASV prezidentam Donaldam Trampam jautājumā par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska nākotni.
Piektdien, 16. oktobrī, sarunā ar žurnālistiem Lukašenko komentēja Trampa nesenos izteikumus, kuros ASV prezidents aicināja Ukrainu ievēlēt jaunu valsts vadītāju. "Vai vēlaties no manis saņemt atbildi kā no politiķa vai pēc būtības? Ja pēc būtības, tad tas nav Trampa jautājums. To, kurš būs Ukrainas prezidents, izlems Ukrainas tauta," paziņoja Lukašenko.
Tomēr Baltkrievijas diktators vienlaikus atgādināja, ka Zelenskis savulaik solījis prezidenta amatā pavadīt tikai vienu pilnvaru termiņu. Lukašenko uzskata, ka šis solījums būtu jāpilda un Ukrainā būtu jārīko vēlēšanas.
"Solījumi ir jāpilda. Uz vēlēšanām ir jāiet. Šajā ziņā Trampam ir taisnība – ja esi solījis, solījums jāpilda. Taču nevajag diktēt. Trampam nevajadzētu diktēt Ukrainai, kā rīkoties," sacīja Lukašenko.
Viņš arī norādīja, ka Ukrainas atkarība no ASV militārās palīdzības un izlūkošanas informācijas dod Trampam iespēju izdarīt spiedienu uz Kijivu. Lukašenko ieskatā valstīm nevajadzētu nonākt pārmērīgā atkarībā no lielvarām, jo tas var ierobežot to spēju pieņemt patstāvīgus lēmumus.
Lukašenko izteikumi izskanējuši laikā, kad attiecības starp Trampu un Zelenski kļuvušas arvien saspringtākas.
ASV prezidents nesen apsūdzēja Zelenski nevēlēšanās izbeigt karu un pauda uzskatu, ka Ukrainai pienācis laiks ievēlēt jaunu līderi. Savukārt Zelenskis 11. oktobrī intervijā telekanālam ABC paziņoja, ka ir gatavs organizēt prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs vismaz 60 dienu ilgam uguns pārtraukumam.
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Ukrainas prezidents uzsvēris, ka tiesības izvēlēties valsts vadītāju pieder Ukrainas pilsoņiem. Viņš arī atgādinājis, ka valstī kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma ir spēkā karastāvoklis, kura laikā prezidenta vēlēšanu rīkošana nav atļauta.
Zelenska sākotnējais piecu gadu pilnvaru termiņš noslēdzās 2024. gada maijā, taču kara un karastāvokļa dēļ jaunas prezidenta vēlēšanas nav notikušas.