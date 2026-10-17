VIDEO: milzīgi sastrēgumi uz Polijas un Ukrainas robežas - Krievijas uzbrukumu dēļ autovadītājiem rindā jāgaida pat 40 stundas
Uz Polijas un Ukrainas robežas izveidojušās milzīgas transportlīdzekļu rindas, un atsevišķos robežkontroles punktos kravas automašīnu vadītājiem jāgaida gandrīz divas diennaktis. Situāciju būtiski sarežģī Krievijas uzbrukumi Ukrainai, kuru dēļ robežkontroles punktu darbība periodiski tiek apturēta.
Kā vēsta Polijas mediji, īpaši sarežģīta situācija izveidojusies Ļubļinas reģionā Polijas austrumos, kur biežās gaisa trauksmes Ukrainā traucē robežkontroles punktu darbību.
Piektdien, 16. oktobrī, Dorohuskas robežpunktā kravas automašīnu vadītājiem, kuri vēlējās izbraukt no Polijas uz Ukrainu, bija jāgaida aptuveni 40 stundas. Hrebennes robežpunktā gaidīšanas laiks sasniedza 25 stundas, bet Zosinā – astoņas stundas. Situācija saglabājusies sarežģīta arī sestdien. Saskaņā ar Polijas robežkontroles dienesta publicēto informāciju 17. oktobra pēcpusdienā Dorohuskas robežpunktā kravas automašīnu gaidīšanas laiks joprojām sasniedza 38 stundas.
😳 Huge queues have formed at the Ukraine-Poland border. People are waiting up to 40 hours Border traffic has slowed down due to Russian attacks.— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2026
Polijas Nodokļu administrācijas Ļubļinā pārstāvis Mihals Deruśs skaidrojis, ka vienas nakts laikā pierobežas teritorijā izsludinātas deviņas gaisa trauksmes, bet no rīta sekojuši vēl vairāki brīdinājumi.
Krievijas gaisa uzbrukumu draudu dēļ robežkontroles punktu darbību nākas uz laiku pilnībā apturēt. Ierobežojumi skar ne tikai kravas automašīnas, bet arī vieglo transportu un autobusus. Pēc amatpersonas teiktā, katrs šāds pārtraukums var ilgt no vairākām minūtēm līdz pat ilgākam laikam. Ja vienas maiņas laikā tiek izsludinātas vairākas gaisa trauksmes, kopējais robežkontroles darbības pārtraukumu ilgums var sasniegt vairākas stundas.
Lai gan robežsargi daļu nepieciešamo procedūru var veikt arī trauksmes laikā, transportlīdzekļi nedrīkst turpināt ceļu uz Ukrainu, kamēr tur pastāv gaisa uzbrukuma draudi.
Polijas Preses aģentūra PAP ziņoja, ka piektdien pie Dorohuskas robežpunkta rindā atradušās aptuveni 900 kravas automašīnu. Transportlīdzekļu kolonna stiepusies līdz pat Helmas pilsētas apkārtnei. Tikmēr pie Hrebennes robežpunkta gaidījušas aptuveni 250 kravas automašīnas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Situāciju vēl vairāk sarežģī tas, ka pirms nedēļas nogalēm satiksmes intensitāte uz robežas parasti pieaug.
Piektdien pēcpusdienā Krievijas uzbrukumu draudu dēļ Dorohuskas un Zosinas robežkontroles punkti atkārtoti uz laiku tika slēgti, bet to teritorijās veikta cilvēku evakuācija.
Neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, Polijas muitas un nodokļu dienestu darbinieki turpina darbu. Vienas diennakts laikā Ļubļinas vojevodistes robežkontroles punktos tika apkalpoti vairāk nekā 3000 kravas transportlīdzekļu un 3700 vieglo automašīnu.
Amatpersonas norāda, ka situācija uz robežas lielā mērā ir atkarīga no drošības apstākļiem Ukrainā. Kamēr turpinās Krievijas gaisa uzbrukumi un gaisa trauksmes, nevar izslēgt arī jaunus robežšķērsošanas traucējumus.