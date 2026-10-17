Putins pamatīgi pārspīlē Krievijas panākumus Ukrainā - ISW atklāj, cik teritorijas okupanti ieņēmuši patiesībā
Kā apgalvo Kremļa diktators Vladimirs Putins, kopš 2026. gada sākuma Krievijas armija esot ieņēmusi 6500 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas un 310 apdzīvotus punktus, tomēr okupantu reālie panākumi ir 45 reizes mazāki, teikts ASV Kara pētniecības institūta (ISW) ziņojumā.
16. oktobrī Putins un Krievijas Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs izteica virkni nepatiesu paziņojumu par okupantu "panākumiem" frontē. Konkrēti, viņi paziņoja par krievu pārliecinošo virzīšanos uz priekšu Harkivas, Sumu, Doneckas un Zaporižjas apgabalos.
ISW paskaidroja, ka ar šādiem paziņojumiem Maskava mēģina izdarīt spiedienu uz Ukrainu un tās rietumu sabiedrotajiem. Tomēr daudzi no šiem paziņojumiem neatbilst patiesībai.
Analītiķi norādīja, ka 16. oktobrī Putins paziņoja, ka krievi esot ieņēmuši aptuveni 6500 kvadrātkilometrus teritorijas kopš gada sākuma, savukārt Gerasimovs Krievijas karaspēkam piedēvēja vairāk nekā 1800 kvadrātkilometru un 92 apdzīvoto vietu ieņemšanu kopš 1. septembra. Tomēr ISW norādīja, ka patiesībā kopš gada sākuma Krievijas karaspēks ir ieņēmis aptuveni 100 kvadrātkilometrus un 69 apdzīvotas vietas, bet kopš 1. septembra ir cietis tīros zaudējumus 122 kvadrātkilometru apmērā.
Analītiķi piebilda, ka okupanti kopš oktobra sākuma vidēji katru dienu zaudēja septiņus kvadrātkilometrus teritorijas. Tāpat viņi atspēkoja Gerasimova paziņojumu par Ukrainas aizsardzības spēku ielenkšanu Harkivas apgabala ziemeļos un 461 kvadrātkilometru lielas teritorijas ieņemšanu.
Turklāt Krievijas Ziemeļu karaspēka komandieris Jevgēņijs Nikiforovs teica, ka tā saucamā "drošības josla" gar Krievijas un Ukrainas robežu stiepjas vairāk nekā 600 kilometru garumā, no kuriem 465 kilometri jeb aptuveni 75% esot Krievijas kontrolē. Tomēr, pēc analītiķu teiktā, patiesībā Krievijas karaspēks kontrolē tikai 205,77 kvadrātkilometrus no šīs joslas.
Tāpat ISW pievērsa uzmanību Putina paziņojumam, ka Ukraina it kā kontrolē tikai 2748 kvadrātkilometrus jeb aptuveni 10% no Donbasa. Tomēr kopš septembra okupanti ir zaudējuši vairāk nekā 198 kvadrātkilometrus Doneckas apgabalā, bet Ukrainas karaspēks kontrolē 5530 kvadrātkilometrus jeb vairāk nekā 20% no šī reģiona.