Izpārdošanā iegādājās vairākas kastes, bet to saturs izrādījās bīstamāks, nekā kāds spēja iedomāties
Kāds ASV Teksasas štata iedzīvotājs, pārskatot izpārdošanā iegādātās mantas, piedzīvojis nepatīkamu pārsteigumu. Vienā no kastēm viņš atradis sešas Otrā pasaules kara laika rokasgranātas. Sākotnēji varēja šķist, ka tie ir vien vēsturiski priekšmeti, taču izsauktie policijas speciālisti atklāja ko satraucošu – visas granātas joprojām bija kaujas gatavībā.
Neparastais incidents noticis 13. oktobrī Ostinā, Teksasas štatā. Kāds vietējais iedzīvotājs bija iegādājies vairākas kastes īpašuma mantu izpārdošanā, taču, sākot pārskatīt pirkumu, vienā no tām atklājis sešas senas rokasgranātas. Saprotot, ka atrastie priekšmeti varētu būt bīstami, pircējs nekavējoties sazinājies ar policiju.
Notikuma vietā ieradušies Ostinas policijas darbinieki, kuri norobežojuši apkārtni un parūpējušies par tuvumā dzīvojošo cilvēku drošību. Pēc tam izsaukta policijas sprādzienbīstamu priekšmetu neitralizēšanas vienība.
Speciālisti granātas rūpīgi izpētījuši, izmantojot arī rentgena tehnoloģiju, un apstiprinājuši, ka tās nav nedz dekoratīvi priekšmeti, nedz nekaitīgas mācību granātas. Tajās joprojām atradušās sprāgstvielas, un granātas bijušas spējīgas eksplodēt.
Atrastie priekšmeti identificēti kā Otrā pasaules kara laikā izmantotās amerikāņu Mk 2 šķembu granātas. To raksturīgās formas dēļ tās pazīstamas arī kā ananāsu granātas.
Lai gan konkrētajos apstākļos granātas neradīja tūlītējus sprādziena draudus, to vecums situāciju padarīja īpaši bīstamu. Aptuveni 80 gadus vecu sprāgstvielu stabilitāte nav paredzama, tāpēc ar tām nepieciešams apieties ārkārtīgi piesardzīgi.
Ostinas Policistu asociācija sociālajos tīklos īpaši uzslavējusi spridzekļu neitralizēšanas speciālistus, norādot, ka šādu darbu veikšanai nepieciešamas ne tikai īpašas zināšanas un pieredze, bet arī ļoti stipri nervi.
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Par laimi, viss beidzies veiksmīgi. Policijas speciālisti granātas droši izņēmuši un nogādājuši prom no notikuma vietas. Neviens cilvēks incidentā nav cietis.
Tikmēr joprojām nav skaidrs, kā šāds bīstams atradums vispār nonācis izpārdošanā un kāpēc iepriekšējie mantu īpašnieki glabājuši Otrā pasaules kara laika sprāgstvielas. Policija norādījusi, ka saistībā ar notikušo nevienam nav izvirzītas apsūdzības un izmeklēšana pašlaik netiek veikta.