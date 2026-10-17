Zelenskis par Trampa lēmumu: dīzeļdegvielas darījums ir pirmais solis, sankciju atcelšana pret Krieviju turpināsies
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka ASV prezidenta Donalda Trampa lēmums mīkstināt sankciju politiku pret Krieviju ir tikai pirmais solis un ierobežojumu atcelšana turpināsies. Viņš brīdina, ka spiediena mazināšana nevis palīdzēs apturēt karu, bet gan radīs Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pārliecību, ka viņa rīcība tiek atbalstīta.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka ASV prezidenta Donalda Trampa lēmums mīkstināt sankciju politiku pret Krieviju ir tikai pirmais solis un ierobežojumu atcelšana turpināsies. Viņš brīdina, ka spiediena mazināšana nevis palīdzēs apturēt karu, bet gan radīs Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pārliecību, ka viņa rīcība tiek atbalstīta.
Par to Zelenskis paziņoja, tiešsaistē atbildot uz žurnālistu jautājumiem, vēsta izdevums "Eiropeiskaja Pravda".
Komentējot Baltā nama vadītāja Donalda Trampa lēmumu pagaidām neieviest jaunas sankcijas pret Krieviju saskaņā ar tā dēvēto Greiema likumu, Zelenskis pauda pārliecību, ka sankciju atcelšana turpināsies.
"Es uzskatu, ka dīzeļdegvielas darījums ir pirmais solis. Diemžēl man šķiet, ka šādā veidā Putinu apturēt nav iespējams. Gluži pretēji - viņš izjūt prieku un gandarījumu par to, ka saņem šādu atbalstu," sacīja Ukrainas prezidents.
Vienlaikus Zelenskis pauda cerību, ka ASV prezidents tomēr centīsies panākt Krievijas agresijas izbeigšanu.
"Mēs joprojām ļoti ceram, un es personīgi arī, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents darīs visu iespējamo, lai Putins pārtrauktu slepkavības, izbeigtu triecienus mūsu enerģētikas infrastruktūrai un apturētu šo karu," viņš uzsvēra.
Zelenskis piebilda, ka Krievijas prezidentu neizdosies apturēt ne ar Ukrainas atbildes pasākumu ierobežošanu, ne sankciju atcelšanu.
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Ukraina turpina sarunas ar ASV
Ukrainas prezidents arī pavēstīja, ka piektdien Ukrainas sarunu delegācija uzturējusi kontaktus ar ASV pārstāvjiem.
Abas puses cenšoties vienoties par nākamo tikšanos.
"Viņi vienojas par tikšanās organizēšanu. Arī es esmu gatavs ar viņiem tikties. Domāju, ka viņi varētu atrast laiku un iespēju ierasties Briselē. Amerikāņu pusei tas neizdevās, taču es domāju, ka šonedēļ viņi atradīs iespēju un mēs vienosimies par tikšanās formātu," sacīja Zelenskis.
Zelenskis kritizē Trampa lēmumu nepiemērot sankcijas Krievijai:
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka tā dēvētais Greiema likums joprojām varētu būt efektīvs spiediena instruments pret Krieviju, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa lēmumu pagaidām nepiemērot tajā paredzētos ierobežojumus. Zelenskis brīdina, ka sankciju vājināšana tikai iedrošina Maskavu turpināt karu.
Zelenskis norādīja, ka iepriekšējā dienā Krievija īstenojusi vienu no spēcīgākajiem triecieniem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Uzbrukumos cietuši vairāk nekā 15 nozīmīgi elektroenerģijas ražošanas un pārvades objekti dažādos valsts reģionos.
Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir, lai arī ASV sabiedrība apzinātos Ukrainā notiekošo.
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"Laikā, kad Krievija īstenoja tik plašu uzbrukumu mūsu enerģētikai, Amerikā diemžēl tika pieņemts lēmums pilnībā ignorēt Lindseja Greiema likumu, kam bija jānodrošina patiešām efektīvs spiediens uz Krieviju, lai izbeigtu šo karu," paziņoja Zelenskis.
"Šis likums varēja - un joprojām var! - ļoti palīdzēt. Taču ir nepieciešams, lai tas patiešām darbotos, un katrai balsij par to ir nozīme," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Zelenskis brīdināja, ka Krievija cenšas izraisīt plašu elektroapgādes pārtraukumu Ukrainā tieši pirms ziemas, lai miljoniem cilvēku paliktu bez elektrības un apkures.
Viņaprāt, šādu uzbrukumu apturēšanai nepieciešams pastiprināt starptautisko spiedienu pret Maskavu, nevis to vājināt.
"Spiediens ir nepieciešams, lai to apturētu. Amerikāņu sankciju apturēšana, spiediena mazināšana pret agresoru, finansiāli ieguvumi Putinam - tas viss tikai mudina viņu uz turpmākiem uzbrukumiem," sacīja Zelenskis.
"Nedrīkstam atkāpties no savām pozīcijām. Ir jācenšas izbeigt karu. Tieši izbeigt, nevis dot Putinam visus iemeslus turpināt to bezgalīgi," viņš piebilda.
Tramps atsakās no jaunām sankcijām, Krievija lēmumu apsveic
16. oktobrī ASV prezidents Donalds Tramps parakstīja rīkojumu, ar kuru atteicās piemērot Krievijai sankcijas saskaņā ar tā dēvēto Greiema likumu. Baltais nams šo lēmumu pamatoja ar ASV nacionālajām interesēm.
ASV senators Ričards Blūmentāls, kurš piedalījies likumprojekta izstrādē, asi kritizēja Trampa atteikšanos ieviest jaunus ekonomiskā spiediena pasākumus pret Krieviju.
Savukārt Krievijas valdības pārstāvis Kirils Dmitrijevs Trampa lēmumu nosauca par "vēsturisku brīdi".
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Zelenskis uzsver, ka Greiema likums joprojām varētu palīdzēt apturēt Krievijas agresiju, ja ASV politiskā vadība izlemtu tajā paredzētos ierobežojumus piemērot.