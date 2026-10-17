VIDEO: Ukrainas karavīri otro reizi dažu dienu laikā notriekuši Krievijas triecienhelikopteru
Ukrainas Bruņoto spēku 115. atsevišķās mehanizētās brigādes karavīri ziņo, ka otro reizi dažu dienu laikā vienā un tajā pašā apvidū notriekuši Krievijas triecienhelikopteru "Mi-28N", kas pazīstams arī ar iesauku "Nakts supermednieks".
Par to sociālajā tīklā Facebook pavēstījis brigādes preses dienests.
Saskaņā ar brigādes sniegto informāciju Krievijas helikopteru pārtvēruši pretgaisa aizsardzības diviziona "Citplanētieši" karavīri.
Helikoptera iznīcināšanai Ukrainas karavīri izmantojuši pašu valstī ražotu lidmašīnas tipa bezpilota lidaparātu "VB140 Flamingo", kura darbības rādiuss sasniedz 50 kilometrus, bet lidojuma augstums - 4,5 kilometrus.
Pēc brigādes ziņotā, helikopters pārtverts Krievijas Belgorodas apgabala debesīs.
115. brigādes preses dienests sociālajos tīklos publicējis video, kurā redzams, kā Ukrainas bezpilota lidaparāts tuvojas Krievijas triecienhelikopteram "Mi-28N" un cenšas trāpīt tā dzinējam.
Tomēr videoieraksts pārtrūkst tieši pirms iespējamā trieciena, tādēļ no publicētajiem kadriem vien nav iespējams pārliecināties, vai helikopters patiešām ticis notriekts.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ukrainas militārpersonas apgalvo, ka tikai dažas dienas iepriekš tajā pašā Belgorodas apgabala rajonā notriekušas vēl vienu Krievijas "Mi-28N" helikopteru.
Pēc brigādes sniegtās informācijas, iepriekšējā incidentā gājusi bojā visa helikoptera apkalpe, bet lidaparāts pilnībā iznīcināts.
Kas ir Mi-28N jeb "Nakts mednieks"?
"Mi-28N" ir Krievijas triecienhelikopters, kas paredzēts galvenokārt sauszemes mērķu, tostarp bruņutehnikas, iznīcināšanai.
Tas ir modernizēts "Mi-28" saimes helikopters, kas aprīkots ar sistēmām kaujas uzdevumu veikšanai arī naktī un sarežģītos laikapstākļos.
Krievija šos helikopterus aktīvi izmanto karā pret Ukrainu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Krievijas triecienhelikoptera "Mi-28N" "Nakts mednieks" aptuvenā vērtība ir 15–20 miljoni ASV dolāru jeb aptuveni 13–17 miljoni eiro.