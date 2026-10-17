Pāvestu Leonu XIV četras dienas pēc plaušu vēža operācijas izrakstīs no slimnīcas
Pāvests Leons XIV sestdien, 17. oktobrī, tiks izrakstīts no slimnīcas, kur viņam pirms četrām dienām veikta plaušu vēža operācija, paziņojis Vatikāns.
Jau svētdien pāvests plāno sniegt tradicionālo svētību no loga, kas vērsts uz Svētā Pētera laukumu, vēsta ziņu aģentūra "The Associated Press".
71 gadu vecajam pāvestam tika izņemta labās plaušas apakšējā daiva pēc tam, kad ārsti tajā konstatēja aizdomīgu mezgliņu, kas varēja liecināt par ļaundabīgu audzēju.
Operācijas laikā apstiprinājās, ka pāvestam ir adenokarcinoma - visizplatītākais plaušu vēža veids.
Pāvesta personīgais ārsts un ķirurgs atsevišķā paziņojumā norādīja, ka Leona XIV veselības stāvoklis ļauj viņu izrakstīt no slimnīcas.
Šāds lēmums pieņemts, izvērtējot sestdienas rītā veikto asinsanalīžu un krūškurvja rentgenizmeklējuma rezultātus, kā arī pāvesta vispārējo klīnisko stāvokli.
Paredzēts, ka sestdien agrā pēcpusdienā Leons XIV pametīs slimnīcu un atgriezīsies Vatikānā.
Savukārt svētdien pusdienlaikā viņš plāno uzrunāt ticīgos un sniegt tradicionālo svētību no loga ar skatu uz Svētā Pētera laukumu.