Nenostrādāja pat nedēļu: Trampa jaunā preses sekretāre zaudējusi amatu
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas jaunā preses sekretāre Keitija Zakarija atlaista no amata, kurā nostrādājusi mazāk nekā nedēļu, vēsta laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz trim informācijas avotiem.
Telekanāls "Fox News" ziņo, ka Zakarijas atlaišana ir gaidāma tuvākajā laikā. Arī kāds augsta ranga Trampa padomnieks izdevumam "Axios" sacījis, ka sagaida viņas aiziešanu no amata "dažu dienu laik".
Baltais nams uz žurnālistu lūgumu komentēt situāciju nav atbildējis.
Pats Donalds Tramps atklājis, ka mudinājis Zakariju pārdomāt savu turpmāko darbu.
"Es viņai teicu: "Domāju, ka tev būtu labāk aiziet un būt laimīgai. Godīgi sakot, tavā vietā es pārdomātu savu lēmumu. Padomā par to"," žurnālistiem sacīja Tramps, atstāstot sarunu ar Zakariju.
Prezidents arī norādīja, ka prese pret Zakariju izturējusies ārkārtīgi nežēlīgi un viņš neko tamlīdzīgu iepriekš neesot pieredzējis.
Pirmais brīfings ilga tikai 15 minūtes
Baltais nams par Keitijas Zakarijas iecelšanu preses sekretāres amatā paziņoja 9. oktobrī.
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Zakarija stājās amatā pirms piecām dienām, nomainot Kerolainu Levitu, kas bija palīdzējusi Trampam pārveidot Baltā nama atspoguļojumu, piesaistot vairāk draudzīgu mediju un asi uzbrūkot kritiski noskaņotiem medijiem.
Savu pirmo preses brīfingu viņa aizvadīja 13. oktobrī. Tas ilga nedaudz vairāk par 15 minūtēm, un tā laikā Zakarija deva iespēju uzdot jautājumus tikai trim žurnālistiem, turklāt nespēja atbildēt uz visiem jautājumiem.
Pēc šī brīfinga Trampa administrācijā izskanēja vērtējums, ka jaunā preses sekretāre savu darbu sākusi neveiksmīgi.
Trump’s new press secretary Katie Zacharia is already lying to the country which is exactly why she was chosen for the job: “Trump’s had a historic one-day war and now we have a booming economy.” The war is still ongoing and the economy isn’t booming for anyone except the rich. https://t.co/1lqIHSXAmC— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) October 13, 2026
Tramps iepriekš Zakariju bija dēvējis par advokāti, savukārt viņa pati "Fox News" raidījumos sevi pieteikusi kā juristi.
Tomēr žurnālistiem neizdevās apstiprināt, ka Zakarija būtu nokārtojusi advokāta kvalifikācijas eksāmenu, kas nepieciešams juridiskās prakses licences iegūšanai.
Vēlāk Zakarija pati atzina, ka šo eksāmenu nav nokārtojusi.
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15. oktobrī viņa iepinās jaunā skandālā, nievājoši izsakoties par Ķīnu, kuras prezidents Sji Dzjiņpins nesen bija Trampa viesis pompozā vizītē Vašingtonā.
Lai gan vairāki ASV mediji ziņo par viņas gaidāmo vai jau notikušo atlaišanu, Baltais nams pagaidām nav oficiāli apstiprinājis viņas aiziešanu no amata.
Jezga ar jauno preses sekretāri notika laikā, kad Tramps braukā pa valsti, atbalstot republikāņu kandidātus pirms ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām 3. novembrī, kurās republikāņi var zaudēt kontroli pār abām Kongresa palātām.