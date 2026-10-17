Liktenīga kļūda pie ūdenskrituma: 25 gadus vecas indonēzietes pēdējie mirkļi iemūžināti video
Indonēzijā traģiski gājusi bojā 25 gadus vecā Vindija Rahma Putri, kuru atpūtas laikā pie Robo ūdenskrituma spēcīga ūdens straume aizrāva pāri klintīm. Jaunās sievietes kritienu draugu acu priekšā iemūžināts video.
Traģēdija notika ceturtdien, 15. oktobrī, ap plkst. 12:30 pēc vietējā laika populārajā Robo ūdenskritumā Harau apkaimē, Rietumsumatras provincē Indonēzijā.
25 gadus vecā sieviete, kura bija ieradusies no Pariamanas pilsētas, kopā ar draugiem atpūtās pie ūdenskrituma. Viņa atradās uz akmeņiem vietā, kur plūst ūdens, līdz pēkšņi zaudēja līdzsvaru.
Spēcīgā straume sievieti aizrāva pāri ūdenskrituma malai, un viņa nokrita uz zemāk esošajām klintīm.
Notikušo ar mobilā tālruņa kameru nofilmēja cilvēki, kuri atradās netālu. Video redzams brīdis, kad sieviete zaudē līdzsvaru un ūdens straume viņu aizrauj lejup pa ūdenskritumu.
Draugi, kuri redzēja, kā jaunā sieviete nokrīt no klintīm un pazūd ūdens straumē, nekavējoties ziņoja glābšanas dienestiem.
Notikuma vietā ieradās Indonēzijas meklēšanas un glābšanas dienesta (SAR) darbinieki, kuri sāka plašu meklēšanas operāciju.
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Glābēji pārmeklēja akmeņaino apkārtni, ūdenstilpi un ūdenskrituma pakāji. Meklēšana turpinājās arī naktī.
Piektdien, 16. oktobrī, ap plkst. 10:45 glābējiem izdevās atrast sievietes mirstīgās atliekas.
Pēc glābšanas operācijas noslēguma bojāgājušās ķermenis tika nodots viņas ģimenei.
Vietējās varasiestādes sākušas notikušā apstākļu izmeklēšanu.