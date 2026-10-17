"Es saņemšu daudz naudas, bet kāds nomirs!" Norvēģu tīņa vēlme nopelnīt beidzas ar 20 gadiem cietumā
19 gadus vecajam Norvēģijas pilsonim Johannesam Natlandam, kurš ieradās Lielbritānijā, lai organizētas noziedzīgas grupas uzdevumā pastrādātu pasūtījuma slepkavību, piespriests 20 gadu cietumsods. Jaunieti savervējis Zviedrijā bāzēts noziedzīgs tīkls, kuru, pēc apsūdzības uzturētāju teiktā, atbalsta Irānas režīms.
Spriedumu pasludinājusi Vuličas kroņa tiesa Londonā.
Kā iepriekš izskanēja tiesas sēdēs Londonas Centrālajā krimināltiesā Old Bailey, jaunietis tika aizturēts 2025. gada martā viesnīcas numurā Hadersfīldā, Rietumjorkšīras grāfistē.
Pie viņa tika atrasti divi šaujamieroči un 19 kaujas patronas.
Atkārtotās tiesvedības laikā zvērinātajiem tika paziņots, ka Natlandu savervējis "Foxtrot Network" - Zviedrijā izveidots organizētās noziedzības grupējums, kuru, pēc prokuratūras apgalvojumiem, atbalsta Irānas režīms.
Natlands jau iepriekš bija atzinis savu vainu nelikumīgā šaujamieroču un munīcijas glabāšanā. Savukārt zvērinātie viņu vienbalsīgi atzina par vainīgu sazvērestībā ar mērķi izdarīt slepkavību.
Piektdien tiesnesis jaunietim piesprieda 20 gadu brīvības atņemšanu. Līdz 21 gada vecuma sasniegšanai viņš sodu izcietīs īpašā ieslodzījuma iestādē jaunajiem likumpārkāpējiem.
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Lai gan izmeklēšanā izdevies noskaidrot noziedzīgā plāna apstākļus, tiesībsargājošajām iestādēm joprojām nav izdevies identificēt cilvēku, kuru Natlandam bija uzdots nogalināt.
"Mums tā arī neizdevās noskaidrot, kam tieši bija jākļūst par upuri," paziņoja Londonas pretterorisma policijas vadītāja Helēna Flanagana.
"Vardarbība kā pakalpojums"
Lielbritānija un ASV noteikušas sankcijas pret "Foxtrot Network" saistībā ar grupējuma ciešajām saitēm ar Irānas varasiestādēm. Tomēr šajā konkrētajā lietā tieša saikne starp Irānu un Natlanda darbībām nav konstatēta, paziņojusi Londonas pretterorisma policijas vadītāja Helēna Flanagana.
"Foxtrot Network" ir pazīstams kā viens no pirmajiem noziedzīgajiem grupējumiem, kas sāka plaši izmantot salīdzinoši jaunu shēmu - pusaudžu vervēšanu pasūtījuma slepkavību veikšanai. Eiropols šo praksi dēvē par "vardarbību kā pakalpojumu" (violence-as-a-service, VaaS).
""Foxtrot Network" ir organizēts noziedzīgs grupējums, kas izstrādājis sistēmu jauniešu attālinātai vervēšanai vardarbīgu noziegumu pastrādāšanai," sprieduma pasludināšanas laikā, vēršoties pie Natlanda, norādīja tiesnese Čima-Graba.
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"Jūs savervēja, lai jūs ierastos Anglijā un nogalinātu cilvēku, kura identitāte nav noskaidrota," uzsvēra tiesnese.
Par slepkavības izdarīšanu Natlandam tika apsolītas 270 000 Norvēģijas kronu jeb aptuveni 23 000 eiro.
2025. gada 17. martā, neilgi pēc savas 18. dzimšanas dienas, viņš ar pagaidu pasi ieradās Mančestras lidostā.
Sekojot norādījumiem, kas viņam videoinstrukciju veidā tika nosūtīti saziņas lietotnē "Signal", Natlands devās uz Hadersfīldu. Tur viņam jau bija paslēpti šaujamieroči, zagta automašīna un skaidras naudas krājumi.
Nozieguma īstenošanu izjauca kāda pusaudža aizturēšana Norvēģijā. Tieši šis jaunietis bija savervējis Natlandu darbam "Foxtrot Network" labā.
Norvēģijas policisti aizturētā telefonā atrada saraksti par slepkavības gatavošanu Lielbritānijā.
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Pēc šī atklājuma sākās sacensība ar laiku - likumsargiem bija jāatrod Natlands, pirms viņš paspētu nokļūt pie iecerētā upura Anglijā.
"Šīs lietas pamatā ir viens neapstrīdams fakts. Jūs piekritāt par atlīdzību nogalināt citu cilvēku - jums pilnīgi svešu cilvēku - svešā valstī," sprieduma pasludināšanas laikā sacīja tiesnese.
"Jūs neko nezinājāt par šī cilvēka dzīvi vai apstākļiem. Jums bija tikai 18 gadu, kad paudāt gatavību nogalināt cilvēku naudas dēļ," viņa turpināja.
Tiesnese uzsvēra, ka policijas savlaicīgajai rīcībai bijusi izšķiroša nozīme.
"Lai gan ļoti būtiski ir tas, ka neviens netika nošauts vai fiziski ievainots, esmu pārliecināta - ja policijas iejaukšanās nebūtu izjaukusi šo plānu, jūs būtu izdarījis to, kam piekritāt," secināja tiesnese.
Precīzas instrukcijas slepkavības īstenošanai
Tikai divas dienas pēc savervēšanas Norvēģijā Natlands izlidoja no Stavangeras uz Mančestru, izmantojot pagaidu pasi, jo viņa parastajai pasei bija beidzies derīguma termiņš.
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Mančestras lidostā jaunieti apturēja robežkontroles darbinieki un lika viņam doties uz izlidošanas zāli, lai ar tuvāko tiešo reisu atgrieztos dzimtenē.
Tomēr Natlands nepakļāvās šim rīkojumam. Tā vietā viņš ar taksometru devās uz viesnīcu Hadersfīldā, bet pēc tam ar citu taksometru aizbrauca uz mežainu apvidu.
Tur viņš savāca iepriekš paslēptas 2000 sterliņu mārciņas skaidrā naudā, divas pistoles un munīciju. Viņam arī tika paziņots, kur atrodas nozagta automašīna "Nissan" ar viltotām numura zīmēm, kuru bija paredzēts izmantot slepkavības izdarīšanai.
"Jūs atgriezāties viesnīcā ar divām pistolēm un 19 patronām. Jums tika nosūtītas instrukcijas, kur novietota nozagtā automašīna ar viltotām numura zīmēm un kur atrodas tās atslēga," sprieduma pasludināšanas laikā norādīja tiesnese Čima-Graba.
"Pēc tam jūs iegādājāties gumijas cimdus, fotografējāt un filmējāt saņemtos priekšmetus, tostarp naudu, ko bijāt izkārtojis uz gultas viesnīcas numurā," turpināja tiesnese.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka, uzturoties viesnīcā, Natlands lielījies savai draudzenei, ka viņam "somā ir ieroči", un uzņēmis pašbildes.
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Aizturēšanas brīdī Natlands atradās savā viesnīcas numurā. Ieraugot policistus, viņš ar roku attēloja šaušanas žestu, it kā tēmētu uz vienu no likumsargiem.
Pēc tam policisti viņu piespieda pie sienas un saslēdza rokudzelžos.
Londonas pretterorisma policijas vadītāja Helēna Flanagana atklāja, ka izmeklētājiem nācies rīkoties ārkārtīgi ātri, jo pastāvēja reāli draudi cilvēka dzīvībai.
"Mēs izjutām milzīgu spiedienu, jo viņš jau bija ieradies valstī un mēs zinājām, ka viņš plāno izdarīt slepkavību Lielbritānijas teritorijā," sacīja Flanagana.
"Mums bija jārīkojas ļoti ātri. Mēs iejaucāmies burtiski pēdējā brīdī, neilgi pirms viņš būtu sācis īstenot slepkavības plānu," viņa uzsvēra.
"Es gribēju izskatīties varens"
Johanness Natlands uzauga Stavangerā, Norvēģijas dienvidrietumos, kas pazīstama kā valsts naftas rūpniecības centrs.
Lai gan jaunībā viņš tika uzskatīts par daudzsološu futbolistu, 13 gadu vecumā Natlands sāka lietot narkotikas un vēlāk pameta skolu.
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Viņam attīstījās paranoja - jaunietis sāka uzskatīt, ka vecāki mēģina viņu nogalināt. Galu galā viņš nonāca psihiatriskajā nodaļā ar narkotiku lietošanas izraisītu psihozi.
Iepriekš, sniedzot liecības Londonas Centrālajā krimināltiesā Old Bailey, Natlands atzina, ka pēdējā laikā narkotikas lietojis "praktiski katru dienu".
Viņš arī pastāstīja, ka kādu laiku uzturējies iestādē bērniem ar uzvedības problēmām. Tur viņš iepazinies ar vienu no cilvēkiem, kurš vēlāk viņu savervēja noziedzīgajam grupējumam "Foxtrot Network". Tas bija kāds pusaudzis, kurš izmantoja pseidonīmu "UnknownHustler".
Tiesas procesa laikā viens no Natlanda draugiem, ar kuru viņš kopā spēlējis futbolu, atcerējās, ka jaunietis stāstījis par "zviedru lapsām" un lielījies: "Es saņemšu daudz naudas, bet kāds nomirs."
Pirms došanās uz Lielbritāniju Natlands par saviem plāniem pastāstījis arī draudzenei, nosūtot viņai ziņu: "Es dodos neprātīgā misijā."
Pēc draudzenes teiktā, jaunietis viņai paziņojis: "Tagad es beidzot varēšu kādu nogalināt, un tas ir vienkārši ideāli, jo man par to vēl samaksās. Es varēšu nogalināt cilvēku, un dzīve būs brīnišķīga."
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Tomēr, sniedzot liecības tiesā, Natlands apgalvoja, ka ar šādiem izteikumiem tikai centies atstāt iespaidu uz vienaudžiem.
Viņš uzstāja, ka visi draudīgie paziņojumi bijuši vienīgi lielīšanās, bet patiesībā viņš esot bijis "līdz nāvei pārbijies".
"Es nebiju starptautisks algots slepkava. Man šķita, ka apkārtējie mani tieši tā uztver un sagaida, ka es būšu šāds cilvēks. Taču es zināju, ka tā nav taisnība," Natlands sacīja zvērinātajiem.
"Ārkārtīgi bargs sods"
Saskaņā ar tiesas spriedumu Natlandam ieslodzījumā būs jāpavada vismaz divas trešdaļas no piespriestā 20 gadu cietumsoda.
Notiesātā Norvēģijas advokāti paziņojuši, ka centīsies panākt viņa pārvešanu uz Norvēģiju soda izciešanai.
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"Divdesmit gadi ir ārkārtīgi bargs sods jaunietim, kuram aizturēšanas brīdī bija tikai 18 gadu," teikts advokātu paziņojumā.
Viņi arī norādījuši, ka citi Norvēģijas jaunieši, kuri notiesāti ar šo lietu saistītās apsūdzībās, lielākoties saņēmuši nepilngadīgajiem paredzētus sodus vai piespriesti sabiedriskie darbi.
"Mēs plānojam rūpīgi izvērtēt spriedumu kopā ar pašu Natlandu, viņa ģimeni un britu advokātiem," uzsvēruši aizstāvji.
Lielbritānijas pretterorisma policija paziņojusi, ka turpina izmeklēšanu pret personām, kuras tiek turētas aizdomās par palīdzības sniegšanu Natlandam šaujamieroču un zagtās automašīnas iegūšanā.
2025. gada septembrī aizdomās par sazvērestību slepkavības izdarīšanai tika aizturēts 27 gadus vecs vīrietis. Vēlāk viņš tika atbrīvots, taču izmeklēšana pret viņu turpinās.
Savukārt 20. maijā Bredfordā tika aizturēti vēl divi vīrieši - 30 un 27 gadus veci. Viņus turēja aizdomās par iesaistīšanos darījumos ar zagtu mantu, tostarp automašīnu.
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Abi vīrieši pēc aizturēšanas tika atbrīvoti pret drošības naudu.