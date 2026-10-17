Masks pats piedāvājis Trampam ierobežot "Starlink" darbību Ukrainā
ASV miljardieris un uzņēmuma "SpaceX" vadītājs Īlons Masks personīgi vērsies pie ASV prezidenta Donalda Trampa ar priekšlikumu ierobežot "Starlink" satelītsakaru darbību Ukrainā.
Lai gan Masks publiski noliedz savu atbildību par ieviestajiem ierobežojumiem, laikraksta "The Telegraph" avoti apgalvo, ka iniciatīva nākusi tieši no viņa.
Par to, atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo britu laikraksts "The Telegraph".
Saskaņā ar viena avota teikto Tramps piekritis Maska priekšlikumam, tādējādi paverot iespēju Pentagonam ieviest ātruma ierobežojumus "Starshield" - "Starlink" militārajai versijai, ko izmanto Ukrainas bruņotie spēki.
Masks vaino Balto namu
14. oktobrī Masks noliedza savu atbildību par "Starlink" darbības ierobežošanu Ukrainā, norādot, ka attiecīgos lēmumus pieņem ASV varasiestādes.
"Jebkādus ātruma vai izmantošanas ierobežojumus nosaka ASV bruņotie spēki un galu galā ASV prezidents," apgalvoja miljardieris.
Tomēr, kā vēsta "The Telegraph", pēc Ukrainā piedzīvotās nakts, ko Kijiva raksturojusi kā asiņainu un postošu, kā arī plašajiem elektroapgādes pārtraukumiem, Maskam radušās bažas par iespējamu Eiropas patērētāju negatīvu reakciju.
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Par to laikrakstam pastāstījis kāds augsta ranga avots.
Tramps noliedz atbildību, Pentagons klusē
16. oktobrī, uzstājoties Baltajā namā, Tramps paziņoja, ka neuzskata ne sevi, ne Masku par atbildīgiem saistībā ar Ukrainas problēmām piekļūt "Starlink" pakalpojumiem.
Savukārt Pentagons līdz šim nav publiski paskaidrojis, kādēļ ieviesti attiecīgie ierobežojumi.
ASV republikāņu senators Toms Tilliss pieprasījis izmeklēt Pentagona rīcību saistībā ar "Starlink" satelītsakaru sistēmas darbības traucējumiem, ar kuriem saskārušies Ukrainas bruņotie spēki.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņojis, ka lēmums ierobežot "Starlink" funkcionalitāti Ukrainā ir kļūda, kas var maksāt cilvēku dzīvības.
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Satelītsakariem ir būtiska nozīme Ukrainas aizsardzībā, jo tos izmanto gan militāro vienību savstarpējai saziņai, gan bezpilota lidaparātu vadībai.
Ja "The Telegraph" avotu sniegtā informācija apstiprināsies, tas nozīmētu, ka "Starlink" darbības ierobežošanu Ukrainā sākotnēji ierosinājis pats Masks, lai gan publiski viņš atbildību par šo lēmumu noliedz