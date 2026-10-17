ASV Kongress gatavo triecienu Trampa darījumam ar Putinu: "Tas dos miljonus ukraiņu nogalināšanai"
ASV Kongresā iesniegts abu partiju atbalstīts likumprojekts, kura mērķis ir bloķēt prezidenta Donalda Trampa vienošanos ar Krieviju par dīzeļdegvielas tirdzniecību. Tā iniciatori brīdina, ka darījums nevis samazinās degvielas cenas amerikāņiem, bet gan nodrošinās Kremlim papildu miljonus kara turpināšanai Ukrainā.
Likumprojektu iesniedzis ASV Pārstāvju palātas Ārlietu komitejas vadošais demokrātu pārstāvis Gregorijs Mīkss, vēsta komitejas tīmekļvietne.
Iniciatīvu atbalsta abu lielāko ASV politisko partiju pārstāvji, un tai pievienojušies vēl 17 Pārstāvju palātas deputāti.
Likumprojekts paredz aizliegt ASV Starptautiskās attīstības finanšu korporācijai (DFC) investēt Krievijas enerģētikas nozarē. Tāpat iecerēts atcelt ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) izsniegtās vispārējās licences, kas atļauj noteiktus darījumus ar Krieviju, un aizliegt turpmāku šādu licenču izsniegšanu.
Turklāt likumprojekts paredzētu pienākumu Trampa administrācijai noteikt sankcijas Krievijas enerģētikas nozarei.
"Tramps dod Putinam miljonus, lai turpinātu nogalināt ukraiņus"
Mīkss asi kritizējis ASV prezidenta vienošanos ar Kremli, uzsverot, ka tā neatbilst amerikāņu interesēm un palīdz Krievijai finansēt karu.
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"Šis darījums nesamazinās izmaksas amerikāņiem, kuri jau tā maksā par Trampa neveiksmīgo paša izvēlēto karu Irānā. Tas dos Putinam miljoniem dolāru, lai viņš varētu turpināt nesodīti nogalināt Ukrainas civiliedzīvotājus," paziņojis kongresmenis.
Viņš arī pārmetis Trampam, ka ASV prezidents tā vietā, lai palielinātu spiedienu uz Krieviju, izvēlas tuvināties Putinam.
"Laikā, kad ASV vajadzētu pastiprināt spiedienu uz Kremli, Donalds Tramps draudzējas ar Putinu un slēdz darījumus, kas nes labumu viņam pašam, nevis nostājas Ukrainas pusē. Tas ir pretrunā visam, ko pārstāv Amerikas Savienotās Valstis," uzsvēris Mīkss.
"Kongresam ir jārīkojas. Ikvienam Kongresa loceklim, kurš apgalvo, ka ir sašutis par šo situāciju, būtu jāpievienojas šī likuma pieņemšanai," viņš piebildis.
Trampa vienošanās ar Putinu izraisa arvien lielāku pretestību
Iepriekš 22 ASV Pārstāvju palātas deputāti no Demokrātu un Republikāņu partijām nosūtīja Trampam vēstuli, pieprasot nekavējoties un pilnā apmērā īstenot Greiema likumā paredzētās sankcijas pret Krieviju.
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Septembrī un oktobrī Tramps vairākkārt mudināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski samazināt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, sasaistot šos triecienus ar degvielas deficītu un cenu pieaugumu ASV.
Savukārt 8. oktobrī Zelenskis paziņoja par gaidāmajām sarunām ASV, kurās piedalīsies Ukrainas delegācija. Tās sastāvā bija partijas "Tautas kalps" līderis Davids Arahamija, Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Rustems Umerovs, Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs un viņa pirmais vietnieks Serhijs Kisļica.
Pirms tikšanās izdevums "Axios", atsaucoties uz ASV un Ukrainas amatpersonām, ziņoja, ka Trampa īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners Maiami plāno piedāvāt jaunas idejas diplomātiskā strupceļa pārvarēšanai.
9. oktobrī Tramps paziņoja, ka viņam bijusi "ļoti veiksmīga saruna" ar Putinu un panākta vienošanās par sankciju atcelšanu Krievijas dīzeļdegvielai.
Pēc tam republikāņu kongresmenis Braiens Ficpatriks paziņoja par jauna abu partiju likumprojekta gatavošanu, lai bloķētu Krievijas naftas iegādi.
Savukārt viņa partijas biedrs Dons Beikons Trampa lēmumu iegādāties Krievijas dīzeļdegvielu nodēvēja par vājuma izpausmi.
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15. oktobrī Kremlis paziņoja, ka pēc vienošanās ar Trampu Krievijas dīzeļdegviela jau sākusi nonākt pasaules tirgos.
Jaunais likumprojekts liecina, ka Trampa lēmums atvieglot ierobežojumus Krievijas energoresursu tirdzniecībai sastopas ar pretestību arī paša prezidenta partijā.