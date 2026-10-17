"Ukrainas tautas nodevība!" Tramps pasargā Krieviju no bargajiem tarifiem, par spīti Kongresa protestiem
ASV prezidents Donalds Tramps parakstījis izpildrīkojumu, ar kuru apturēta noteikta pret Krieviju vērsto sankciju, ierobežojumu un muitas tarifu piemērošana, ko paredz tā dēvētais Greiema likums.
Šāds lēmums pieņemts laikā, kad Vašingtona cenšas panākt dīzeļdegvielas cenu samazināšanos pirms ASV Kongresa starpvēlēšanām, vēsta "Bloomberg".
Par Trampa lēmumu liecina Baltā nama tīmekļvietnē publicētais izpildrīkojums.
"Ar šo es atbrīvoju no jebkādu muitas tarifu piemērošanas, kas paredzēti Greiema likuma 112. un 113. pantā vai šajā rīkojumā. Esmu iesniedzis Kongresam apliecinājumu, ka šāda atbrīvojuma piešķiršana atbilst Amerikas Savienoto Valstu nacionālajām interesēm," teikts dokumentā.
Kā norāda "Bloomberg", Tramps apturējis plašu muitas tarifu piemērošanu, kas saistīti ar Krievijas energoresursu eksportu un bija paredzēti likumā, kuru viņš parakstīja pagājušajā mēnesī.
Šie ierobežojumi sarežģīja prezidenta centienus samazināt dīzeļdegvielas cenas pirms ASV Kongresa starpvēlēšanām.
Sankcijas noteiktas, bet pagaidām netiks piemērotas
Tramps izmantojis likumā paredzēto izņēmuma mehānismu, kas ļauj prezidentam atteikties no atsevišķu ierobežojumu piemērošanas, ja tas atbilst ASV nacionālajām interesēm.
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Greiema likums tika izstrādāts, reaģējot uz Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Tas paredz gan iepriekš noteikto sankciju nostiprināšanu likumā, gan jaunu ekonomisko ierobežojumu ieviešanu pret Maskavu.
Jaunais izpildrīkojums formāli nosaka muitas tarifus, taču vienlaikus aptur to piemērošanu. Tas nozīmē, ka Tramps nākotnē varētu tos ieviest, ja pieņemtu šādu lēmumu.
Saskaņā ar likumu ASV prezidentam 30 dienu laikā bija jāievieš 100% muitas tarifi visām precēm no piecām lielākajām Krievijas naftas pircējvalstīm.
Likums paredzēja arī sankcijas pret daudzām Krievijas juridiskajām personām un 500% muitas tarifus Krievijas izcelsmes energoresursu importam ASV.
Šo pasākumu ieviešanas termiņam bija jābeidzas 18. oktobrī.
Tramps vēlas samazināt dīzeļdegvielas cenas
Greiema likumā paredzētie ierobežojumi nonāca pretrunā ar Trampa pagājušajā nedēļā izziņoto ieceri sadarboties ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu, lai Krievijas dīzeļdegvielas piegādes nonāktu pasaules tirgū.
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ASV prezidents cenšas samazināt dīzeļdegvielas cenas, kas, pēc "Bloomberg" vēstītā, saglabājušās rekordaugstā līmenī tikai dažas nedēļas pirms 3. novembrī paredzētajām vēlēšanām.
Tomēr lēmums atteikties no tarifu piemērošanas varētu izraisīt jaunu neapmierinātības vilni Kongresā, tostarp Republikāņu partijā.
Vairāki republikāņi jau iepriekš asi kritizējuši Trampa lēmumu atļaut darījumus ar Krievijas dīzeļdegvielu.
Vienlaikus sankciju piemērošanas apturēšana ļauj Vašingtonai izvairīties no iespējama konflikta ar lielākajām Krievijas energoresursu pircējvalstīm - Ķīnu, Indiju un Turciju.
Kongresmeņi iepriekš pieprasīja stingrāku rīcību pret Krieviju
17. septembrī ASV Kongress pieņēma likumprojektu H.R. 5334 jeb "Lindsija O. Greiema 2026. gada likumu par sankciju noteikšanu Krievijai un Irānai".
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Tas paredz 500% muitas tarifus Krievijas precēm, sekundāros tarifus līdz 100% lielākajām Krievijas naftas un gāzes pircējvalstīm, kā arī obligātas sankcijas pret nozīmīgākajām Krievijas ekonomikas nozarēm.
19. septembrī Tramps parakstīja likumu, nosakot, ka pirmo ierobežojumu ieviešanas termiņš beidzas 18. oktobrī.
Savukārt 9. oktobrī ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) izdeva vispārējo licenci Nr. 135, kas atļauj darījumus ar Krievijas izcelsmes dīzeļdegvielu.
14. oktobrī 12 ASV senatori no abām partijām nosūtīja Trampam vēstuli, kurā vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielu nosauca par "Ukrainas tautas nodevību". Viņi pieprasīja nekavējoties atsaukt izsniegto licenci un pilnībā īstenot Greiema likumā paredzētās sankcijas.
Ar līdzīgu aicinājumu pie Trampa vērsās arī 22 ASV Pārstāvju palātas deputāti no Demokrātu un Republikāņu partijām, pieprasot nekavējoties ieviest visus likumā paredzētos ierobežojumus pret Krieviju.