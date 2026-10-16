Zelenskis pirmo reizi tiekas ar Ungārijas premjeru Maģaru: abi līderi atklāj sarunas iznākumu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien Eiropas Samita (ES) starplaikā pirmo reizi tiecies ar Ungārijas premjerministru Pēteru Maģaru, un abi līderi pēcāk novērtēja šo tikšanos kā ļoti labu.
Kopš Maģars pavasarī nomainīja Ungārijas premjerministra amatā Kremlim draudzīgo Viktoru Orbānu Kijiva un Budapešta centušās atjaunot attiecības, kas bija saspīlētas Orbāna vadības laikā.
"Mums bija ļoti laba tikšanās," žurnālistiem Briselē sacīja Zelenskis, norādot, ka viņi apsprieduši "daudzas lietas, tostarp attiecības, ekonomiku un loģistiku", piebilstot, ka visas šīs jomas ir svarīgas abām valstīm.
Ukraina nesen pieņēma likumu, kas risina Budapeštas ilgstošās bažas par etniskās ungāru minoritātes tiesībām Rietumukrainā. Ungārija šo likumu uztvēra kā "pirmo soli ceļā uz savstarpējās uzticības atjaunošanu", piektdien paziņoja Maģars.
"Mēs novērtējām kā pirmo soli savstarpējās uzticības atjaunošanā to, ka Ukrainas Augstākā Rada (..) pieņēma likumu par izglītību nacionālajām minoritātēm, kā arī to, ka Ukrainas puse nekavējoties sāka tā īstenošanu," sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Maģars.
Pēc šī likuma pieņemšanas Ungārija piekrita atļaut Eiropas Savienībai atvērt jaunas tēmas sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam.
Ungārijas premjerministrs arī izteica pateicību par Ukrainas parlamenta septembrī pieņemto rezolūciju, kurā tika atzīts, ka laika posmā no 1944. līdz 1946. gadam pret Aizkarpatu ungāriem tika izdarīti noziegumi, kas izpaudās kā piespiedu darbs un masveida deportācijas.
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"Es vienojos ar Ukrainas prezidentu, ka mēs turpināsim abu valstu konsultācijas ministru līmenī un pievērsīsim īpašu uzmanību mūsu valstīs dzīvojošo mazākumtautību stāvokļa turpmākai uzlabošanai," paziņoja Maģars.
Maģars piebilda, ka viņš ar Zelenski vienojies, "ka abu valstu interesēs ir politiskās un ekonomiskās attiecības nostādīt uz jauna pamata". Viņš arī apliecināja Zelenskim "savu pilnīgo solidaritāti saistībā ar Krievijas necilvēcīgo agresiju pret viņa valsti". "Es norādīju, ka Ungārija ir gatava sniegt palīdzību, izmantojot visus iespējamos diplomātiskos līdzekļus, lai pēc iespējas ātrāk panāktu pamieru un nodrošinātu ilgstošu mieru," norādīja Maģars.
Abu līderu saruna ilga apmēram 30 minūtes, atklāja informēts avots, piebilstot, ka tas bija krietni ilgāk, nekā bija plānojusi Ungārija.
Zelenskis platformā "X" paziņoja, ka viņi ir vienojušies "atsākt kopīgo darbu dažādos līmeņos un apmainīties ar vizītēm".