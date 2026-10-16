Polijā aizturēts trešais aizdomās turamais lietā par ugunsgrēku "Starlink" objektā
Polijā aizturēts trešais aizdomās turamais lietā par ugunsgrēka izraisīšanu "Starlink" satelītsakaru stacijā, piektdien paziņojusi Polijas Iekšējā drošības dienesta ABW.
Saskaņā ar radiostacijas RMF24 informāciju aizturētais ir Ukrainas pilsonis.
Jau ziņots, ka Vācijā saistībā ar ugunsgrēku "Starlink" objektā Polijā aizturēti divi Turcijas pilsoņi.
ABW norādīja, ka aizturētais vīrietis veica izlūkošanu pie "Starlink" stacijas Mazovijas vojevodistē pirms stacija tika aizdedzināta. Viņš fotografēja un filmēja un materiālus nosūtīja, izmantojot ziņojumapmaiņas lietotni. Pēc tam, izmantojot to pašu kanālu, viņš saņēma norādījumus izpētīt stacijas teritoriju un tās drošības pasākumus.
Vīrietim pēc aizturēšanas tika izvirzīta apsūdzība, un viņš atrodas pirmstiesas apcietinājumā kopš 30. septembra.
Stacija, kas pieder valsts telekomunikāciju uzņēmumam "Exatel", tiek izmantota, cita starpā, interneta datplūsmas nodrošināšanai caur Poliju, arī uz Ukrainu. To izmanto arī "SpaceX" sistēmas, kas nodrošina savienojumu ar "Starlink" termināļu palīdzību. Uzbrukums notika 23. septembrī vēlu vakarā, bet arī pēc tā stacija turpināja darboties.
24. septembrī Polijas digitālo lietu ministrs Kšištofs Gavkovskis paziņoja raidsabiedrībai TVP, ka "šis sabotāžas akts tika apzināti plānots, lai apturētu stacijas darbību, tādējādi pārtraucot interneta piekļuvi dažādām iestādēm, arī Ukrainas armijai".