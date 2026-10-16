Beļģija līdz gada beigām plāno Ukrainai nodot desmit iznīcinātājus F-16
Beļģija plāno līdz gada beigām nodot Ukrainai desmit iznīcinātājus F-16, tiekoties Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Briselē, paziņojis Beļģijas premjerministrs Barts de Vēvers.
"Šogad mēs nodosim desmit lidmašīnas," paziņojis de Vēvers, paskaidrojot, ka iznīcinātāju F-35 piegāžu aizkavēšanās ietekmēja Beļģijas F-16 nodošanas termiņus Ukrainai.
Pēc premjerministra teiktā, iznīcinātāji palīdzēs Ukrainai aizsargāties pret Krievijas droniem. Viņš uzsvēra, ka Ukrainai steidzami nepieciešami kaujas spējīgi lidaparāti, un apstiprināja Beļģijas gatavību sniegt savu ieguldījumu.
Beļģija aizkavēja F-16 nodošanu Ukrainai, jo tika atlikta amerikāņu F-35 piegāde, ar kuriem bija plānots aizstāt F-16.
Tiekoties ar Zelenski, de Vēvers apsprieda arī munīcijas piegādi F-16.
"Es skaidri norādīju, ka, manuprāt, Eiropas Savienībai ir jāturpina atbalstīt Ukrainu. Man ir skaidrs priekšstats par to, kā to var izdarīt. Es šo jautājumu vēl neesmu apspriedis, bet domāju, ka tas tiks izvirzīts rīt, un esmu tam gatavs," teica de Vēvers.
Zelenskis ceturtdien tika uzņemts audiencē pie Beļģijas karaļa Filipa, kur prezidents uzsvēra, cik svarīgi ir atbalstīt Ukrainu un Ukrainas pretgaisa aizsardzību, kā arī piegādāt Ukrainai F-16. Pirms tam Zelenskis tikās ar NATO, Polijas un Francijas pārstāvjiem.