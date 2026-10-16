ASV senatori pieprasa izmeklēt "Starlink" darbības traucējumus Ukrainā
ASV republikāņu un demokrātu senatoru grupa vēstulē ASV Aizsardzības ministrijas ģenerālinspektoram pieprasījusi nekavējoties izmeklēt traucējumus satelītsistēmas "Starlink" darbībā Ukrainā.
Vēstulē senatori pauduši nopietnas bažas saistībā ar ziņām par ierobežojumiem "Starlink" tīklā laika posmā no 12. līdz 14. oktobrim.
Šīs iniciatīvas autore ir demokrātu senatore Džīna Šahina no Starptautisko lietu komitejas. Vēstulē Pentagons aicināts noskaidrot, vai šos ierobežojumus nav ieviesusi ASV Aizsardzības ministrija vai tās līgumslēdzēji. "Ziņots, ka ieviestie ierobežojumi ir samazinājuši Ukrainas spēju veikt aizsardzības operācijas pret Krievijas uzbrukumiem, kuros tiek izmantoti bezpilota lidaparāti un raķetes, kas vērstas pret civilo infrastruktūru," norādīts vēstulē.
Uzņēmums "SpaceX" otrdienas vakarā noteica ātruma ierobežojumu 160 kilometri stundā. Rezultātā jebkuri aparāti, kas pārvietojās ātrāk par šo robežu, zaudēja savienojumu ar tīklu.
"SpaceX" vadītājs Īlons Masks izteicās, ka aiz šiem ierobežojumiem varētu stāvēt ASV valdība. Atbildot uz BBC jautājumu, vai ASV varasiestādes varētu būt iesaistītas ātruma samazināšanā, kāda ASV amatpersona teica, ka no prezidenta Donalda Trampa puses šādi lūgumi nav saņemti.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien preses konferencē Briselē paziņoja, ka "Starlink" pakalpojumu darbība valstī pakāpeniski tiek atjaunota.
Ukraina izmanto "Starshield" - uzņēmuma "SpaceX" militārās nozīmes satelītsakaru sistēmu -, lai nodrošinātu sakarus kaujas laukā, veiktu uzbrukumus objektiem Krievijas okupētajās teritorijās, kā arī vadītu pārtvērējdronus. Ukraina izmanto arī civilo "Starlink" sistēmu.
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