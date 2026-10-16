Zelenskis atklāj, cik miljardu eiro Ukraina nākamgad lūgs Eiropai: summa ir iespaidīga
Ukrainai nākamajā gadā būs nepieciešami vēl vismaz 70 miljardi eiro, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, aicinot Eiropas līderus palīdzēt šī atbalsta nodrošināšanā.
"Karš nākamgad izmaksās 155 miljardus eiro, un mums no jums ir vajadzīgi vēl vismaz 70 miljardi eiro aizsardzībai, ieročiem un mūsu izturībai. Tā ir reālistiska summa, un es lūdzu jūs atrast šo atbalstu," piektdien Eiropadomes sēdē paziņoja Zelenskis.
Krievijas diktators Vladimirs Putins ir gatavs paildzināt karu līdz nākamajam gadam un tam jābūt gataviem, sacīja Zelenskis, aicinot Eiropas līderus nemazināt sankcijas pret Krieviju vai jebkuru, kas ar to saistīts. "Putins izmanto katru triku, ko vien spēj izdomāt, lai iegūtu vairāk naudas un saražotu vairāk ieroču," teica Zelenskis.
Ukrainas prezidents aicināja Eiropu nodrošināt visu iesaldēto Krievijas aktīvu aizsardzību un atrast mehānismu to izmantošanai Ukrainas atbalstam, brīdinot, ka pretējā gadījumā Krievija var iegūt piekļuvi šiem līdzekļiem un novirzīt tos kara finansēšanai.
"Mums jāpārliecinās, ka visi šie aktīvi, visa summa, ir aizsargāta un patiešām var tikt izmantota. Un ticiet man, ja Eiropa neveiks šo soli - un runa ir tieši par drošību -, Putins atradīs veidu, kā tikt pie šīs naudas. Tālāk viņš, protams, izmantos šos aktīvus, lai finansētu savu karu pret mums un savas operācijas pret jums," Eiropadomes sēdē brīdināja Zelenskis.
Preses konferencē Zelenskis norādīja, ka Eiropa ir vienota atbalstā Ukrainai, jo saprot visus riskus. Viņš sacīja, ka jūt lielu atbalstu no Eiropas puses, it īpaši pēdējā mēneša laikā. "Eiropa ir ļoti vienota un apzinās visus riskus. Jo šie riski attiecas ne tikai uz Ukrainu," norādīja prezidents.
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Viņš pieminēja incidentus, kad Krievijas droni pārkāpuši ES valstu gaisa telpu, kā arī sabotāžas mēģinājumu Leipcigā.
"Šodien vairs nav obligāti jāved sauszemes karš. Gaisa telpas pārkāpums jau ir iebrukums. Krievija to pārbauda. Jau piecas vai sešas valstis ir cietušas no dronu uzbrukumiem. Tāpēc Eiropa saprot - kamēr Ukraina stāv uz kājām, eskalācija ar Krieviju būs mazāka. To šodien atzīst visi, simtprocentīgi," paziņoja Zelenskis. Viņš uzsvēra, ka runa nav par atkāpšanos no Donbasa, bet par Ukrainas valsts pastāvēšanu.
"Mēs stāvam un cīnāmies. Un kāda ir alternatīva? Mūs iznīcinās. Ne visi to apjauš, jo Ukraina turas," norādīja Zelenskis. "Un ja viņš [Putins] uzvarēs, cik daudz ukraiņu ieradīsies Eiropā? 20 miljoni?" jautāja viņš un piebilda, ka gadījumā, ja Ukraina kritīs, Eiropai draudēs kaut kas daudz nopietnāks nekā daži droni gaisā.
Zelenskis arī pastāstīja, ka ASV nav piekritušas kompromisa priekšlikumam, kura īstenošanas gadījumā Ukraina varētu pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.