Ukrainas droni sasniedz 2400 kilometru attālumā esošo Surgutu - liesmās svarīga "Gazprom" rūpnīca
Ukrainas bezpilota lidaparāti piektdien, 16. oktobrī, uzbrukuši Surgutas kondensāta stabilizācijas rūpnīcai Krievijā, kas atrodas aptuveni 2400 kilometru attālumā no Ukrainas robežas. Uzņēmums ir viens no nozīmīgākajiem Krievijas enerģētikas giganta "Gazprom" pārstrādes objektiem.
Sociālajos tīklos aculiecinieki publicējuši videoierakstus, kuros redzams plašs ugunsgrēks rūpnīcas teritorijā. Nodarīto postījumu apmērs pagaidām tiek noskaidrots.
Uzbrukumu apstiprinājis arī Hantu-Mansu autonomā apvidus gubernators Romans Kuharuks. Viņš paziņojis, ka bezpilota lidaparātu uzbrukuma rezultātā kādā rūpniecības objektā izcēlies ugunsgrēks.
"Pašlaik speciālisti izvērtē nodarīto postījumu apmēru un raksturu. Situāciju kontrolēju personīgi. Aicinu jūs saglabāt mieru," rakstījis gubernators.
Krievijas amatpersona nav precizējusi, cik lielus bojājumus uzbrukums nodarījis rūpniecības objektam.
Surgutas kondensāta stabilizācijas rūpnīca ir lielākais naftas un gāzes kondensāta maisījuma pārstrādes uzņēmums Krievijā, kam ir stratēģiski svarīga nozīme valsts enerģētikas nozarē. Tas ietilpst "Gazprom" struktūrā.
Rūpnīcā tiek pārstrādāts gāzes kondensāts, no kura ražo automobiļu un aviācijas degvielu. Uzņēmuma pārstrādes jauda sasniedz 12 miljonus tonnu izejvielu gadā. Rūpnīca ir viena no galvenajām motordegvielas piegādātājām Rietumsibīrijā un visā Krievijā.