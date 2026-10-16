Kallasa atklāj, kad Eiropa varētu piedāvāt Ukrainai alternatīvu "Starlink"
Ukrainas aizsardzībai kritiski svarīgajai ASV satelītsakaru sistēmai "Starlink" Eiropa gatavo savu alternatīvu. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa atklājusi, ar kādiem šķēršļiem Eiropa saskaras un kad varētu piedāvāt Ukrainai savu risinājumu.
Kallasa uzsvērusi, ka ASV satelītsakaru sistēma "Starlink" joprojām ir kritiski svarīga Ukrainas aizsardzībai. Runa galvenokārt ir par "Starshield" - "Starlink" militārajiem pakalpojumiem paredzēto sistēmu.
ES augstā pārstāve atzinusi, ka Eiropai pagaidām nav iespēju īsā laikā nodrošināt Ukrainai līdzvērtīgu alternatīvu, vēsta "Anadolu Ajansı".
Vienlaikus Kallasa aicinājusi ASV pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai panāktu kara izbeigšanu Ukrainā.
Viņa arī atzinusi, ka Eiropai pašlaik ir "sarežģīti sadarboties ar amerikāņu sabiedrotajiem".
Eiropa gatavo savu satelītsakaru sistēmu
Iepriekš Eiropas Komisijas pārstāvis Tomā Renjē paziņoja, ka ES varētu nodrošināt Ukrainai daļu "Starlink" sniegto pakalpojumu, izmantojot Eiropas satelītu infrastruktūru un komerciālo operatoru iespējas.
Tomēr pilnvērtīgas Eiropas alternatīvas izveide prasīs vairākus gadus.
Paredzēts, ka pirmie Eiropas satelītsakaru tīkla "IRIS²" satelīti Zemes orbītā nonāks 2029. gadā. Plānots, ka sistēmu kopumā veidos 348 satelīti.
Ukrainā ziņots par "Starshield" darbības ierobežojumiem
Jau vēstīts, ka 14. oktobrī Ukrainā izmantotajiem "Starshield" termināļiem parādījušies darbības ierobežojumi, kas saistīti ar pārvietošanās ātrumu.
Saskaņā ar izskanējušo informāciju, pārsniedzot aptuveni 160 kilometru stundā ātrumu, termināļi zaudējuši sakarus, tādējādi apgrūtinot bezpilota lidaparātu vadību.
Šādi ierobežojumi var būt īpaši būtiski Ukrainas bruņotajiem spēkiem, kuri satelītsakarus izmanto gan frontes vienību koordinēšanai, gan dronu operācijās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Rīkojums ierobežot satelītinterneta sistēmas "Starlink" militārās versijas darbību Ukrainā tika saņemts no ASV Baltā nama, vēsta aģentūra "Reuters", atsaucoties uz diviem avotiem ASV un vienu kādā nenosauktā retumvalstī.
Kā norāda "Reuters" informācijas avoti, ASV Aizsardzības ministrijas vadība saņēmusi norādījumu, ka "Starshield" darbība Ukrainas militārajām vajadzībām ir jāierobežo. "Reuters" avoti neprecizēja, kurš tieši Baltajā namā pieņēma šādu lēmumu.