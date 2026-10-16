ASV kongresmeņi aicina Trampu vērsties pret Putinu ar sankcijām un muitas tarifiem: "Viņš nereaģē uz labo gribu"
ASV Republikāņu un Demokrātu partijas pārstāvji vērsušies pie prezidenta Donalda Trampa ar aicinājumu nekavējoties ieviest pilnā apmērā senatora Lindsija Greiema rosinātās sankcijas pret Krieviju.
Kongresmeņi uzskata, ka ekonomiskais spiediens jāizdara ne tikai uz Kremli, bet arī uz valstīm un uzņēmumiem, kas palīdz Krievijai turpināt karu Ukrainā un apiet starptautiskos ierobežojumus.
ASV Kongresa abu lielāko partiju pārstāvji aicinājuši prezidentu Donaldu Trampu pilnībā īstenot Lindsija Greiema likumu "Par sankciju noteikšanu Krievijai un Irānai 2026. gadā".
Attiecīgo vēstuli prezidentam parakstījuši 22 Kongresa pārstāvji, liecina politiķa Maika Makkola tīmekļvietnē publicētā informācija.
Demokrāti un republikāņi uzskata, ka spiediens uz Krieviju jāpalielina ne tikai ar sankcijām, bet arī ar muitas tarifiem. Šiem ekonomiskajiem ierobežojumiem būtu jāskar arī Kremļa sabiedrotie, tostarp Krievijas energoresursu pircēji un kaimiņvalstis, kas tai tālāk pārdod sankcijām pakļautas preces.
"Mēs aicinām administrāciju nekavējoties un pilnā apmērā piemērot Greiema likumā paredzētās sankcijas. Ierobežojumiem jāskar amatpersonas, oligarhi, bankas un valsts uzņēmumi, kas vada un finansē Krievijas kara darbību, kā arī ārvalstu bankas, tā dēvētās ēnu flotes operatori un starpnieki, kuri palīdz Krievijai apiet sankcijas," uzsvērts vēstulē.
Aicina pievērst uzmanību arī Krievijas uzbrukumiem Melnajā jūrā
Kongresmeņi mudinājuši Trampu pievērst uzmanību ne tikai Ukrainas triecieniem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, bet arī Krievijas uzbrukumiem kuģiem Melnajā jūrā, kas apdraud pasaules pārtikas drošību.
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Vēstules parakstītāji ir pārliecināti, ka ASV jārīkojas ciešā sadarbībā ar Eiropu, kas pakāpeniski īsteno apņemšanos līdz 2027. gadam atteikties no Krievijas naftas un gāzes.
Politiķi uzskata, ka tikai koordinēts ekonomiskais spiediens varētu piespiest Maskavu mainīt tās rīcību.
"Putins vairākkārt ir pierādījis, ka reaģē tikai uz spiedienu, nevis uz labo gribu. Tuvojoties 18. oktobrim, mēs vēlreiz aicinām jūs pilnībā un godprātīgi īstenot šo likumu," vēstules noslēgumā norādījuši kongresmeņi.