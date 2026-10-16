Krievija turpina uzbrukt Ukrainas energoobjektiem, iedzīvotāji bez elektrības daudzviet Kijivā un astoņos apgabalos
Foto: Ukrainian Emergency Service via
Krievija pastiprinājusi uzbrukumus civilajiem objektiem Kijivā un citur Ukrainā.
Pasaulē

Krievija turpina uzbrukt Ukrainas energoobjektiem, iedzīvotāji bez elektrības daudzviet Kijivā un astoņos apgabalos

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pēc Krievijas triecieniem enerģētikas objektiem vairākos Kijivas un astoņu Ukrainas apgabalu rajonos ir elektroapgādes pārtraukumi, piektdien paziņoja Ukrainas Enerģētikas ministrija.

Krievija turpina uzbrukt Ukrainas energoobjektiem,...

Elektroapgādes pārtraukumi ir galvaspilsētā, kā arī Čerņihivas, Dņipropetrovskas, Harkivas, Kijivas, Odesas, Sumu, Volīnijas un Zaporižjas apgabalos.

Speciālisti strādā, lai elektroapgādi atjaunotu, norādīja ministrija.

Savukārt Kijivas mērs Vitālijs Kličko pavēstīja, ka elektroapgādes problēmu dēļ Kijivā Dņipras labajā krastā samazinājies spiediens ūdensapgādes sistēmā.

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KijivaUkrainaKrievijaVitālijs Kličko

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