Krievija turpina uzbrukt Ukrainas energoobjektiem, iedzīvotāji bez elektrības daudzviet Kijivā un astoņos apgabalos
Pēc Krievijas triecieniem enerģētikas objektiem vairākos Kijivas un astoņu Ukrainas apgabalu rajonos ir elektroapgādes pārtraukumi, piektdien paziņoja Ukrainas Enerģētikas ministrija.
The Russian terror on Ukraine keeps expanding. More and more cities are under Russian attacks, more and more civilians are injured, killed, traumatized. Sumy: a Russian drone hit a shopping mall, injuring three people. Rivne: a shopping mall attacked. Volyn: one person killed, eight more injured, ammonia might be released in the air. Kyiv: under heavy attacks almost 24/7. 📹: Rivne— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 16, 2026
Elektroapgādes pārtraukumi ir galvaspilsētā, kā arī Čerņihivas, Dņipropetrovskas, Harkivas, Kijivas, Odesas, Sumu, Volīnijas un Zaporižjas apgabalos.
Speciālisti strādā, lai elektroapgādi atjaunotu, norādīja ministrija.
Savukārt Kijivas mērs Vitālijs Kličko pavēstīja, ka elektroapgādes problēmu dēļ Kijivā Dņipras labajā krastā samazinājies spiediens ūdensapgādes sistēmā.