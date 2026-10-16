Čehijas premjers Babišs paziņo, ka Tramps ir "nodevis Eiropu", un aicina uz atbildes darbībām
Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs paziņojis, ka ASV prezidents Donalds Tramps, noslēdzot vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par dīzeļdegvielas tirdzniecību, esot "faktiski nodevis Eiropu".
Babišs aicinājis Eiropas valstis reaģēt uz šo darījumu, kas, pēc kritiķu domām, ļaus Krievijai iegūt papildu līdzekļus kara turpināšanai Ukrainā.
Šādu paziņojumu Čehijas premjerministrs izteicis Briselē, Eiropas Savienības (ES) līderu samita laikā, vēsta "CNN Prima NEWS".
Babišs uzskata, ka Eiropa nepieliek pietiekamas pūles, lai iesaistītos miera sarunās ar Krieviju par kara izbeigšanu Ukrainā. Tādēļ Eiropas valstis esot palikušas ārpus pēdējo notikumu aprites, tostarp Trampa un Putina panāktās vienošanās par dīzeļdegvielas tirdzniecību.
"Mēs visi vēlamies mieru, taču tas nenozīmē, ka mums jāpieņem Krievijas nosacījumi. Karš turpinās. Tramps būtībā mūs ir nodevis, noslēdzot darījumu ar Putinu. Mums kaut kas ir jādara," paziņojis Babišs.
Čehija atsakās garantēt 100 miljardu eiro finansējumu Ukrainai
Čehijas premjers paudis bažas arī par ES budžetā Ukrainas atbalstam paredzētajiem 100 miljardiem eiro.
Viņaprāt, šie līdzekļi Ukrainai būtu jāpiešķir aizdevuma veidā, nevis jāiekļauj ES daudzgadu finanšu shēmā.
"Šī nauda jāpiešķir kā aizdevums, nevis jāiekļauj daudzgadu finanšu programmā," uzsvēris Babišs.
Čehijas valdības vadītājs arī apstiprinājis iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka Prāga negrasās uzņemties garantijas par minētajiem 100 miljardiem eiro.
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Kā ziņots, 2026. gada 9. oktobrī Tramps paziņoja par vienošanos ar Putinu, kas paredz Krievijas iespēju pasaules tirgū pārdot piecus miljonus tonnu dīzeļdegvielas.
Saskaņā ar izskanējušo informāciju vienošanās būšot spēkā līdz 2027. gada aprīlim.
Ukrainā un Eiropā šis darījums izpelnījies kritiku. Tā pretinieki norāda, ka Krievija tādējādi varētu iegūt papildu ieņēmumus, kurus izmantot kara finansēšanai.