Bažas par notikumu attīstību pie Krievijas eksklāva: Lietuva pagarina armijas klātbūtni uz robežas
Lietuvas armija līdz novembra vidum turpinās palīdzēt Valsts robežsardzes dienestam sargāt robežu ar Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvu, paredz Lietuvas aizsardzības ministra Roberta Kauna pēc iekšlietu ministra Martīna Katelīna lūguma pieņemtais lēmums.
"Ņemot vērā potenciālās cilvēku plūsmas, kas varētu bēgt no Kēnigsbergas apgabala, un ar to saistītos [iespējamos] nelegālās robežšķērsošanas incidentus, mēs piesardzības nolūkos pagarinām pastiprināto robežas drošību līdz novembra vidum," paziņoja Kauns.
Saskaņā ar militārās izlūkošanas datiem Krievijas kontrolētajā Kēnigsbergas eksklāvā nav novērotas būtiskas militārās aktivitātes izmaiņas, paziņoja Lietuvas Aizsardzības ministrija.
Iekšlietu ministrs Katelīns pagājušajā nedēļā paziņoja, ka ir pieņemts lēmums izvietot karaspēku, lai ar armijas palīdzību pastiprinātu drošību gar Lietuvas robežu ar Kēnigsbergas eksklāvu.
Katelīns sacīja, ka pasākumi tika veikti, reaģējot uz incidentu, kurā migrantu grupa bruņotu personu pavadībā mēģināja nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu.
Pasākumi tika veikti arī, ņemot vērā kopējo drošības situāciju reģionā un norādes, ka Krievija varētu izsludināt mobilizāciju, un tāpēc Krievijas pilsoņi, cenšoties no tās izvairīties, varētu mēģināt nokļūt Lietuvā.
Iekšlietu ministrs šonedēļ paziņoja, ka pagaidām robežas apsardzei turpinās izvietot tādu pašu karavīru skaitu - līdz 100.