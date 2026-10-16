"Lūdziet Dievu, nekas cits vairs neatliek!" Krievijas kara blogeris atklāj drūmo situāciju okupētajā Krimā
Krievijas okupētajā Krimā joprojām plosās degvielas krīze, bet iedzīvotāju ekonomiskā situācija kļūst arvien smagāka. Savu viedokli part to izteicis Krievijas karu atbalstošais blogeris Aleksandrs Gornijs.
Krievijas karu atbalstošais blogeris Aleksandrs Gornijs brīdina, ka pussala tuvojas katastrofai, kuru Maskava spītīgi nevēlas pamanīt.
Viņš aicina Krimas iedzīvotājus krasi samazināt tēriņus un necerēt uz palīdzību no Krievijas varasiestādēm.
Par situāciju okupētajā Krimā Krievijas tā dēvētais Z blogeris Gornijs atklāti pastāstījis savā "Facebook" kontā.
Pēc viņa teiktā, degvielas krīze pussalā nerimstas. Benzīns tiek pārdots par cenu, kas ir divreiz augstāka nekā Krievijā, turklāt tā kvalitāte esot ļoti slikta.
"Uzpildīt degvielu nav iespējams, ja vien neesi gatavs maksāt 190 rubļus par litru. Degvielas kvalitāte ir visai apšaubāma, automašīnai pieaug patēriņš, bet motocikls to knapi spēj izmantot... Situācija ir ļoti tālu no stabilizēšanās. Kaut degviela būtu brīvi nopērkama vismaz par 100 rubļiem litrā, taču tā nav, un nekas neliecina, ka tuvākajā laikā kaut kas mainīsies," sūdzējies blogeris.
"Cenas aug, cilvēki kļūst nabadzīgāki"
Gornijs pievērsis uzmanību arī arvien smagākajai ekonomiskajai situācijai okupētajā pussalā. Pēc viņa novērojumiem, vietējie iedzīvotāji strauji kļūst nabadzīgāki, bet cenu kāpums un degvielas trūkums būtiski ierobežo viņu ikdienas iespējas.
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"Cenas aug, iedzīvotāju mobilitāte samazinās, un tas vēl nav viss... Kādas ir nākamās tūrisma sezonas un lauksaimnieku perspektīvas? Vai tādas vispār ir? Kādus lēmumus pieņemt uzņēmējiem? Riskēt? Bet vai ir ar ko? Daudziem vairs nav nekādu līdzekļu," rakstījis Gornijs.
Viņš prognozē, ka nākamā tūrisma sezona nebūs daudz labāka par pašreizējo, un tas varētu izraisīt jaunu bankrotu vilni.
"Mana prognoze paliek nemainīga - nākamā tūrisma sezona nebūs daudz labāka par šo, un tas nozīmē bankrotus. Paskatieties, cik daudz viesnīcu un viesu namu septembrī izlikti pārdošanā," norādījis blogeris.
Viņš arī brīdinājis, ka gaidāmā ziema Krimas iedzīvotājiem varētu kļūt par vēl vienu smagu pārbaudījumu.
"Priekšā ir ziema, un ir acīmredzams, ka pārtikas cenas turpinās pieaugt. Komunālo pakalpojumu sadārdzināšanās novembrī un decembrī atspoguļosies arī preču cenās," prognozējis Gornijs.
"Nekādu kredītu un hipotēku. Lūdziet Dievu!"
Ņemot vērā drūmās ekonomiskās perspektīvas, Krievijas kara atbalstītājs iesaka Krimas iedzīvotājiem pāriet uz stingru taupības režīmu un neuzņemties jaunas finanšu saistības.
Viņaprāt, cerēt uz palīdzību no Maskavas nav pamata.
"Samaziniet savu personīgo patēriņu un taupiet. Nekādu kredītu un hipotekāro aizdevumu. Lūdziet Dievu, nekas cits vairs neatliek," savu vēstījumu noslēdzis Z blogeris.