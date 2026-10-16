Trampa reitings pirms vēlēšanām noslīdējis līdz rekordzemam līmenim - amerikāņi gatavi sodīt republikāņus
Tikai dažas nedēļas pirms ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām prezidenta Donalda Trampa darba novērtējums ir noslīdējis līdz rekordzemai 36% atzīmei, bet pieaugošā dzīves dārdzība un inflācija nopietni apdraud Republikāņu partijas izredzes saglabāt varu, liecina telekanāla "Fox News" jaunākā vēlētāju aptauja.
Vēlētāju noskaņojums ekonomikā ir drūms. Sešiem no desmit amerikāņiem (60%) galvenais ekonomiskais bieds ir dzīves dārdzība, kas ar lielu atrāvienu apsteidz bažas par valdības tēriņiem (15%), darbvietām un ienākumu nevienlīdzību (katram pa 7%), muitas tarifiem (6%) un nodokļiem (5%).
Lielākā daļa aptaujāto ekonomisko situāciju valstī vērtē negatīvi (74%) un prognozē, ka nākamgad tā pasliktināsies vēl vairāk (53%), savukārt divas trešdaļas (66%) ir neapmierinātas ar kopējo virzienu, kādā dodas valsts. Tikai 18% respondentu atzīst, ka viņu ģimenes materiālais stāvoklis ir labāks nekā pirms diviem gadiem. Īpaši pesimistiski ir neatkarīgie vēlētāji – 52% norāda, ka viņu situācija ir pasliktinājusies, un 70% gaida tālāku ekonomikas lejupslīdi.
Inflācija ārpus kontroles
Vairāk nekā puse vēlētāju (55%) uzskata, ka inflācija "nemaz netiek kontrolēta". Gada sākumā tā domāja 45% aptaujāto, un tagad šādam viedoklim piekrīt pat 30% republikāņu atbalstītāju.
Tieši cīņa ar inflāciju ir viszemāk novērtētā Trampa darbības joma – viņa sniegumu šajā jautājumā atzinīgi vērtē tikai 22% (vēl pērn vasarā šis rādītājs bija 36%), bet 77% ir neapmierināti. Salīdzinājumam – pirms četriem gadiem, gaidot 2022. gada vidustermiņa vēlēšanas, bijušā prezidenta Džo Baidena darbu inflācijas ierobežošanā pozitīvi vērtēja 29% iedzīvotāju.
Neapmierinātība ar Trampa politiku ir augsta arī citās jomās: ekonomikas vadību negatīvi vērtē 70%, tarifu politiku – 69%, ārpolitiku – 64%, bet imigrācijas jautājumu risināšanu – 56%. Vienīgā joma, kurā viedokļi dalās uz pusēm, ir robežapsardzība (50% atbalsta, 50% neatbalsta).
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Kopējais Trampa darba reitings ir noslīdējis līdz 36%, kas ir viņa visu laiku zemākais rādītājs "Fox News" aptaujās gan pirmajā, gan otrajā prezidentūras termiņā (kopš maija tas stabili turējās pie 39% atzīmes).
Kritumu galvenokārt veicinājusi vilšanās vēlētāju grupā līdz 45 gadu vecumam, mājsaimniecībās ar ienākumiem zem 50 000 ASV dolāru gadā, kā arī krāsaino iedzīvotāju un cilvēku bez augstākās izglītības vidū. Arī pašu republikāņu rindās atbalsts prezidentam sarucis līdz 76%, kas ir par trim procentpunktiem mazāk nekā pirms mēneša un par 16 procentpunktiem mazāk nekā viņa otrā termiņa sākumā 2025. gada martā.
Vēlētāji gatavi sodīt pie varas esošo partiju
Kā tas bieži notiek vidustermiņa vēlēšanās, amerikāņi ir noskaņoti sodīt valdošo partiju. Septiņi no desmit vēlētājiem norāda, ka ar savu balsi vēlas nodot nepārprotamu vēstījumu Trampam, turklāt teju divreiz vairāk cilvēku plāno balsot, lai izteiktu protestu (47%), nevis atbalstu (25%).
Ja Pārstāvju palātas vēlēšanas notiktu šodien, 54% balsotu par Demokrātu partijas kandidātu, bet 45% – par republikāni. Šis pārsvars pārsniedz statistiskās kļūdas robežu un ir pieaudzis kopš pagājušā mēneša, kad demokrāti bija vadībā ar 51% pret 44%. To vēlētāju vidū, kuri ir pilnīgi droši par došanos uz vēlēšanu iecirkņiem, demokrātu pārsvars ir nedaudz mazāks – 52% pret 46%. Neatkarīgo vēlētāju grupā demokrāti izvirzījušies vadībā ar 26 procentpunktu pārsvaru.
Būtiskas izmaiņas vērojamas latīņamerikāņu izcelsmes vēlētāju vidū: ja 2024. gada prezidenta vēlēšanās Trampu atbalstīja 43% šīs grupas pārstāvju, tad šogad republikāņu kandidātiem priekšroku dod vairs tikai 31%. Demokrātus vairāk atbalsta arī baltādainie vēlētāji ar augstāko izglītību, jaunieši līdz 45 gadiem, sievietes un arodbiedrību biedri. Savukārt republikāņi saglabā vadību starp baltādainajiem iedzīvotājiem bez augstākās izglītības (īpaši vīriešiem), senioriem virs 65 gadiem, regulāriem baznīcas apmeklētājiem, militārajiem veterāniem un evaņģēliskajiem kristiešiem.
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"Kad valsts politiskās simpātijas ir tik līdzvērtīgi sadalījušās, izšķiroša nozīme var būt pat nelielām izmaiņām vēlētāju lojalitātē un aktivitātē," norāda republikāņu sociologs Dārons Šovs, kurš aptauju veica kopā ar demokrātu pārstāvi Krisu Andersonu. "Republikāņiem vēl ir laiks šo plaisu mazināt, taču kļūst arvien mazāk."
Demokrātiem uzticas vairāk, lai gan skaidra plāna trūkst abiem
Vēlētāju piecas lielākās raizes šobrīd ir korupcija valdībā ( par to ārkārtīgi nobažījušies 60%), inflācija (58%), degvielas cenas (50%), valsts vadība (49%) un veselības aprūpe (48%). Visos šajos jautājumos iedzīvotāji ar divciparu skaitļa pārsvaru vairāk uzticas demokrātiem nekā republikāņiem.
Kopumā no 13 aptaujā iekļautajām tēmām demokrāti ir vadībā desmit jomās, tostarp veselības aprūpē (+22 procentpunkti), inflācijas iegrožošanā (+16), degvielas cenu kontrolē (+12), vēlēšanu godīgumā (+12), mākslīgā intelekta regulēšanā (+10) un ārpolitikā (+9). Republikāņi savu pārsvaru saglabājuši vien noziedzības apkarošanā (+10), robežapsardzībā (+8) un ar minimālu atrāvienu arī imigrācijas kontrolē (+3). Citas tēmas, kas ļoti uztrauc sabiedrību, ir Irānas karš (42%), imigrācija (35%), noziedzība (34%) un mākslīgā intelekta tehnoloģijas (32%).
Galvenais iemesls, kas izskaidro demokrātu priekšrocības, ir vēlētāju sajūta, ka šī partija spēs labāk "cīnīties par tādiem cilvēkiem kā jūs" – šajā jautājumā demokrātiem ir 14 procentpunktu pārsvars. Tomēr vienlaikus tikai 35% aptaujāto uzskata, ka demokrātiem ir skaidrs plāns valsts problēmu risināšanai, kamēr republikāņu spējai piedāvāt skaidru plānu tic 33% (vēl 2025. gada jūlijā republikāņi šajā rādītājā bija vadībā ar 43% pret 33%).
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Dziļa vilšanās politiķos un sabiedrības sašķeltība
Aptauja atklāj dziļu neapmierinātību ar abām partijām un likumdevējiem kopumā. ASV Kongresa darbu pozitīvi vērtē tikai 15% vēlētāju, bet 84% ir neapmierināti. Arī abas partijas saņēmušas negatīvu kopējo vērtējumu: Demokrātu partiju negatīvi vērtē 58% (pozitīvi – 42%), bet Republikāņu partiju – 61% (pozitīvi – 38%). To vēlētāju vidū, kuriem nepatīk neviena no abām lielajām partijām (26% no visiem aptaujātajiem), pārliecinošā vadībā ar 62% pret 36% ir demokrāti.
Politiskā polarizācija valstī sasniegusi galēju punktu: tikai 16% republikāņu uzskata, ka demokrāti mīl Ameriku un vēlas valstij to labāko, savukārt pretējā nometnē šādu pārliecību par republikāņiem pauž vien 6% demokrātu.
"Fox News" aptauja tika veikta no 2026. gada 9. līdz 12. oktobrim.