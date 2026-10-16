ASV sākumskolā izcēlusies nāvējoša apšaude - 16 gadus vecs pusaudzis nogalinājis vismaz trīs bērnus un skolotāju
Apšaudē izcēlās ceturtdien, 15. oktobrī, Oregonas štata pilsētas Bendas sākumskolā "Silver Rail". Kā ziņo varasiestādes, uguni pret bērniem atklāja 16 gadus vecs pusaudzis, un šobrīd tiek ziņots par četriem mirušajiem.
Varasiestādes ziņo, ka nogalinātajiem bērniem ir 5, 8 un 11 gadi, un apšaudē miris arī arī kāds skolotājs. Tāpat vēl viens bērns un kāds cits skolotājs, kurš ir 54 gadus vecs, kritiskā stāvoklī nogādādi ārstniecības iestādē. Policija ziņo, ka uzbrucējs bijis 16 gadus vecs vietējais iedzīvotājs, kura motīvs pagaidām nav zināms. Nav arī zināms, vai viņam bijusi kāda saistība ar minēto izglītības iestādi.
Pirmais ārkārtas palīdzības izsaukums uz sākumskolu tika saņemts plkst. 12.59, kad kāds satraukts iedzīvotājs ziņoja, ka bruņots jaunietis vairākkārt šāvis uz viņa automašīnu. Drīz pēc tam zvanu centrāli pārpludināja zvani par šāvēju, kas ielauzies "Silver Rail" sākumskolā un atklājis uguni pret tur esošajiem bērniem.
Noskaidrots, ka uzbrucējs iekļuva ēkā, veicot vairākus šāvienus pa aizslēgtajām skolas durvīm. Apgabala informācija liecina, ka skolas ēkas durvis bija aprīkotas ar drošības sistēmu, pie izglītības iestādes atradās videonovērošanas iekārtas, kā arī skolā 2022. gadā tika ieviesta durvju slēdzeņu sistēma, ar kuru klases telpas iespējams ātri noslēgt no iekšpuses. Policija vēl nav sniegusi sīkākas ziņas par to, cik tālu jaunietis bija iekļuvis skolas ēkā.
Uzbrucēju apturēja kāds vietējais iedzīvotājs
Uzbrucēju apturēja kāds vietējais iedzīvotājs, kurš pamanīja, kā sākusies apšaude un sekoja jaunietim skolā. Policija ieradās ap plkst. 13.02 — trīs minūtes pēc pirmā zvana saņemšanas, un apstiprināja, ka uzbrucējs ir miris. Sākotnējā neatliekamās palīdzības dienesta radiosaziņā izskanēja, ka šo cilvēku, iespējams, nošāvis kāda skolēna tēvs, tomēr amatpersonas nav apstiprinājušas, kāda saikne viņam bijusi ar skolu.
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Gubernatore Tīna Koteka viņu uzteica par varonīgo iejaukšanos, paužot sekojošus vārdus: “Jūsu rīcība nes sev līdzi smagu emocionālu nastu, un es vēlos, lai jūs zinātu, ka arī es domās esmu ar jums.”
Šī jau ir 36. apšaude ASV skolās šogad
Ceturtdienas vakarā Bendas iedzīvotāji pulcējās pilsētas parkā, lai iedegtu svecītes, pieminētu bojāgājušos un atbalstītu cietušos. Piektdien skolas pilsētā bija slēgtas, un amatpersonas norādīja, ka kopienai vajadzīgs laiks, lai atgūtos.
Saskaņā ar CNN veikto datu analīzi, šī jau ir 36. apšaude ASV šogad, kas izvērsta izglītības iestādē, kurā mācās bērni līdz 12.klasei.
Bendas policijas priekšnieks Maiks Krancs norādīja, ka policisti augustā izgājuši pilnas dienas apmācības par rīcību aktīva apdraudējuma gadījumā. “Diemžēl šādām situācijām mēs regulāri gatavojamies, un mums tas ir jādara,” viņš sacīja. Tāpat Krancs piebilda, ka policijas klātbūtne pie skolas saglabāšoties vēl vairākas dienas, bet izmeklēšana, visticamāk, tik ātri nenoslēgsies.
Oregonas štatā apšaudes notikušas jau iepriekš
Vietējā laikraksta "Bulletin" reportieris Maikls Kons Bendā notikušo raksturoja kā smagu satricinājumu visai kopienai. “Tā ir apkaimes skola. Vecāki ir satriekti. Jūs neiedomātos, ka kaut kas tāds varētu notikt Bendā. Tā ir kalnu pilsēta,” viņš sacīja. Bendu, kurā dzīvo aptuveni 100 000 cilvēku, pazīst kā gleznainu pilsētu ar plašām aktīvās atpūtas iespējām. Bijušais pilsētas mērs Džefs Eigers medijam CNN pauda, ka: “Benda ir vieta, uz kuru cilvēki pārceļas no lielākām pilsētām. Viņi pārceļas šurp, jo šeit ir samērā droši.”
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Tomēr šī nav pirmā traģiskā apšaude pilsētā un apkārtnē. 2022. gadā 20 gadus vecs Bendā dzīvojošs uzbrucējs ar AR-15 tipa šauteni iegāja pārtikas veikalā, kur nogalināja divus cilvēkus. Bet Oregonas štatā skolās apšaudes notikušas arī iepriekš: 2015. gadā apšaudē "Umpqua" kopienas koledžā gāja bojā deviņi cilvēki, bet 2014. gadā apšaudē Reinoldsa vidusskolā tika nogalināts viens skolēns. 1998. gadā apšaudē Tērstonas vidusskolā bojā gāja divi skolēni un 25 tika ievainoti.