Prezidenta atriebība? Atlaistie FIB aģenti pieprasa atjaunot viņus darbā
Deviņi ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) aģenti un analītiķi, kas bija iesaistīti izmeklēšanā par slepeniem valdības dokumentiem, ko ASV prezidents Donalds Tramps neatļauti bija turējis savā īpašumā, pieprasījuši atjaunot viņus darbā. Ceturtdien Vašingtonas tiesā iesniegtajā prasībā viņi apgalvo, ka atlaišana bijusi politiska atriebība un tai nav bijis likumīga pamata.
Darbiniekus februārī atlaida FIB direktors Kašs Patels. Visi aģenti bija iesaistīti 2022. gada izmeklēšanā par slepeniem vadlības dokumentiem, ko pēc pirmās prezidentūras termiņa beigām Tramps bija aizvedis uz savu īpašumu Maralago, Floridā un nebija nodevis atpakaļ Nacionālajam arhīvam.
Slepenajos dokumentos atradās informācija par ASV un citu valstu aizsardzības un ieroču spējām, kodolprogrammām, iespējamiem militāru uzbrukumu riskiem un atbildes rīcības plāniem.
Dokumentus FIB atrada 2022. gadā Trampa īpašumā Maralago, turklāt vairākas kastes ar dokumentiem tika atrastas pat vannasistabā. Tramps savu vainu notikušajā noliedza, un krimināllieta pret viņu tika izbeigta 2024. gada jūlijā procesuālā iemesla dēļ. Proti, tiesnese atzina, ka īpašais prokurors Džeks Smits, kurš vadīja sensitīvo izmeklēšanu, neesot iecelts amatā likumīgi - viņu amatā bija iecēlis ģenerālprokurors, nevis prezidents ar Senāta apstiprinājumu.
Arī atsevišķā izmeklēšana par Trampa iespējamiem centieniem palikt pie varas pēc zaudējuma 2020. gada vēlēšanās 2024. gadā pēc Trampa atkārtotas ievēlēšanas amatā tika izbeigta. Tieslietu ministrija to izbeidza, atsaucoties uz nostāju, ka amatā esošu prezidentu nevar federāli apsūdzēt. Prokuratūra iepriekš viņu apsūdzēja sazvērestībā, lai ar maldinošiem apgalvojumiem par krāpšanos vēlēšanās [kurās uzvarēja Džo Baidens] kavētu oficiālo balsu skaitīšanu un rezultātu apstiprināšanu.
Tagad tiesā turpinās strīds par deviņu FIB darbinieku atlaišanu, un valdība saskaras arī ar citu atlaisto aģentu prasībām. Bijušie darbinieki uzskata, ka viņu atlaišana saistīta tieši ar dalību šajā izmeklēšanā un tā bijusi personīga atriebība no valsts augstākās amatpersonas puses.