Smagā mikroautobusa un vilciena sadursmē pie Lamanša tuneļa ievainoti 19 cilvēki
Mikroautobusam saduroties ar stāvošu vilcienu pie Lamanša tuneļa ieejas Francijas pusē, ceturtdienas vakarā tika ievainots tā šoferis un 18 pasažieri, paziņoja varas iestādes.
Pieci cilvēki ir nopietni ievainoti, bet viņu dzīvības nav apdraudētas, teikts vietējā prefekta paziņojumā.
Mikroautobuss veda kravasmašīnu šoferus, kas bija dažādu valstu pilsoņi un devās uz vilcienu "LeShuttle", kas pārvadā automašīnas un to pasažierus caur šo tuneli.
Pēc sadursmes tuneļa ieejas zona bija slēgta, tās tuvumā atradās helikopters un vairākas ārkārtējo situāciju dienestu automašīnas.
Ir sākta izmeklēšana aizdomās par ievainošanu aiz neuzmanības, paziņoja vietējā prokuratūra Buloņā pie jūras.
Kalē prefekta vietniece Agata Kirī preses konferencē sacīja, ka kravas vilcienu satiksme netika traucēta, bet "Getlink" pasažieru vilcieni tika apturēti uz stundu, kamēr ārkārtējo situāciju dienesti aprūpēja cietušos.
Ātrgaitas pasažieru vilcienu sistēma "Eurostar" paziņoja, ka tās vilcienu satiksme netika ietekmēta.
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50 kilometrus garais Lamanša tunelis starp Kokelu Francijas ziemeļos un Folkstounu Anglijā darbojas kopš 1994. gada. "Getlink" vilcieni to šķērso simtiem reižu dienā.