Kremlim nāksies trūkties, Lielbritānija nosūtīs Ukrainai papildu "Storm Shadow" raķetes, apgalvo "Bloomberg"
Lielbritānija piegādās Ukrainai papildu spārnotās raķetes "Storm Shadow", lai Ukraina spētu līdz ziemai ierobežot Krievijas uzbrukumus Ukrainas civilajai infrastruktūrai, atsaucoties uz anonīmiem informētiem avotiem, ziņo aģentūra "Bloomberg".
Raķešu piegāde tika apspriestas trešdien Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Lielbritānijas premjerministra Endija Bērnema tikšanās laikā Dauningstrītā, vēsta "Bloomberg".
Lielbritānijas valdības oficiālajā paziņojumā par tikšanos raķetes "Storm Shadow" netika pieminētas, taču tajā teikts, ka "attiecībā uz tāldarbības raķetēm līderi apsprieda, kā Lielbritānija varētu paātrināt aizsardzības atbalsta sniegšanu Ukrainai līdz ziemas iestāšanās brīdim."
Londona nav paziņojusi, cik daudz "Storm Shadow" raķešu tā ir piegādājusi Ukrainai kopš kara sākuma, un parasti neziņo par jaunu partiju piegādēm.
"Storm Shadow" ir spārnotā raķete, kuras darbības rādiuss pārsniedz 250 kilometrus. Saskaņā ar ražotāja MBDA datiem tā Francijā tiek ražota arī ar nosaukumu "SCALP". Raķeti palaiž no lidmašīnas, un tā tiek uzskatīta par efektīvu līdzekli nocietinātu mērķu, piemēram, bunkuru, iznīcināšanai.
Lielbritānija un Francija sāka piegādāt šīs raķetes Ukrainai 2023. gadā, un tās tika izmantotas, lai uzbruktu mērķiem dziļi Krievijas teritorijā.
Kā norāda "Bloomberg" avoti, Lielbritānijā uzskata, ka Ukrainas uzbrukumi Krievijas objektiem, ja tie tiek izmantoti, lai sagatavotu uzbrukumus Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir aizsardzības pasākumi. Tas attiecas arī uz uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām. Šajā jautājumā Londonas nostāja atšķiras no Vašingtonas nostājas, norāda aģentūra.