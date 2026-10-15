Skarba vēsts: Ukrainai beigušās "Patriot" pārtvērējraķetes, Krievijai pastiprinot uzbrukumus civilajai infrastruktūrai
Ukrainai beigušās raķetes ASV ražotajai pretgaisa aizsardzības sistēmai "Patriot", atsaucoties uz informētu avotu, ceturtdien vēsta raidorganizācija CNN.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau vairākus mēnešus atkārtoti brīdinājis, ka Ukrainai sāk trūkt ASV ražoto "Patriot" pārtvērējraķešu, kas ir viens no retajiem aizsardzības ieročiem, kas spēj notriekt ballistiskās raķetes.
Šīs raķetes ir dārgas, un to piedāvājums pasaulē ir ierobežots, jo citas valstis ir iztērējušas savus krājumus vai mēģinājušas nostiprināt savas aizsardzības sistēmas saistībā ar karu Irānā.
Avots CNN pastāstīja, ka "gandrīz visas ballistiskās raķetes no pēdējā uzbrukuma netika pārtvertas (pārtveršanas) raķešu trūkuma dēļ". Naktī uz trešdienu Krievija ar ballistiskajām raķetēm uzbruka trim spēkstacijām Kijivā un enerģētikas infrastruktūrai Harkivā. Tajā dienā Kijivā tika nogalināti četri cilvēki un 25 ievainoti.
Tomēr šī nav pirmā reize, kad Ukraina ir pilnībā izsmēlusi savas "Patriot" pārtvērējraķešu rezerves, un Zelenskis vairākkārt publiski runājis par grūtībām iegūt šīs raķetes.
Zelenskis augustā CNN pastāstīja, ka savas dienas pavada, veicot tālruņa zvanus ar sabiedrotajiem, lai vienotos par papildu "Patriot" raķešu iegādi. Toreiz viņš teica, ka Ukrainai ir tikai desmitā daļa no tām pārtvērējraķetēm, kas tai steidzami nepieciešamas.