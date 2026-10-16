Vīrs 20 gadus izvaro nozāļoto sievu un pieaicina to darīt svešiniekus. Lielbritāniju šokē Žizeles Peliko lietas analogs
Pirms dažiem gadiem pasauli šokēja izvarošanas lieta Francijā, kad Žizeli Peliko viņas vīrs gandrīz desmit gadus bija sazāļojis un izvarojis, šim nolūkam internetā uzaicinot vismaz 83 svešiniekus. Līdzīgs noziegums noticis Lielbritānijā, kur tiesā kādu vīrieti par savas sazāļotās sievas izvarošanu 20 gadu gaitā un viņas nodošanu 13 citu vīriešu izpriecām. Vecākais "klients" ir 74 gadus vecs pensionārs, kurš ceturtdien atzina savu vainu.
2. novembrī Mančestrā sāksies tiesas prāva pret desmit vīriešiem, kuri apsūdzēti sievietes seksuālā izmantošanā daudzu gadu laikā, kad viņu bija sazāļojis vīrs. Sākotnēji bija paredzēts tiesāt 13 vīriešus, taču divi vēlāk atzina savu vainu izvarošanā. Ceturtdien savu vainu atzina vecākais no apsūdzētajiem, 74 gadus vecs pensionārs Greiems Broems.
Šis gadījums atgādina 73 gadus vecās Žizeles Peliko lietu, kura 2024. gadā nokļuva pasaules mediju uzmanības centrā kā cietusī prātam neaptveramas seksuālās vardarbības lietā. Toreiz viņa atteicās no anonimitātes Franciju šokējušajā tiesas prāvā pret viņas toreizējo vīru Dominiku Peliko, kurš viņu laulības laikā gandrīz desmit gadus regulāri nozāļoja un bezpalīdzīgā stāvoklī izvaroja ne vien pats, bet to ļāva darīt daudziem internetā speciāli sameklētajiem svešiniekiem. Tiek uzskatīts, ka no 2011. līdz 2020. gadam Žizeli seksuāli izmantoja vismaz 83 cilvēki.
Šaušalīgais noziegums tika atklāts nejauši 2020. gada septembrī, kad lielveikala apsargs pieķēra Dominiku Peliko mēģinājumos slepus fotografēt zem pircēju kleitām. Kratīšanas laikā viņa mājā atrada USB zibatmiņu ar vairāk nekā 20 000 neķītra satura fotogrāfiju un videoierakstu, tostarp tādi, kuros svešinieki no 2011. līdz 2020. gadam izvaroja viņa sievu, Dominikam to filmējot un publicējot internetā. Uz apsūdzēto sola kopā ar Dominiku nokļuva 50 vīrieši, bet pārējos vairākus desmitus ļaundaru tā arī neizdevās identificēt. 2024. gada decembrī visi apsūdzētie tika notiesāti, galvenajam vaininiekam, 73 gadus vecajam Dominikam Peliko saņemot maksimālo 20 gadu ieslodzījumu.
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Pašreizējā lieta Lielbritānijā diez vai izpelnīsies tik vērienīgu mediju uzmanību, jo cietušās sievietes vīra uzvārdu ir aizliegts izpaust, lai uz mūžu aizsargātu sievas anonimitāti. Pats vīrs, kurš tiek minēts kā vairāk nekā 60 gadus vecs, septembrī atzina vainu sievas nozāļošanā un izvarošanā no 2004. gada novembrim līdz savam arestam 2025. gada oktobrī. Vīra uzaicinātās personas apsūdz par noziegumiem, kas pastrādāti no 2015. līdz 2025. gadam. Cietušās vīrs pēc vainas atzīšanas iesniedzis detalizētu rakstisku liecību par notikušo.
Ceturtdien 74 gadus vecais Greiems Broems tiesā atzina vainu bezpalīdzīgās sievietes izvarošanā 2024. gada septembrī. Cietusī sieviete bija tiesas ēkā, kad Broems atzina sevi par vainīgu. Kaut gan Broems tika atbrīvots pret galvojumu, tiesnesis sirmgalvi brīdināja, ka viņam nevajadzētu lolot nekādas ilūzijas par gaidāmo sodu. “Viņam jāapzinās, ka piespriestais sods būs brīvības atņemšana, turklāt uz ilgu laiku,” uzsvēra tiesnesis.
Jau iepriekš savu vainu sievietes seksuālā izmantošanā atzinuši vēl divi vīrieši – 59 gadus vecais Kīts Foteringems un 38 gadus vecais Šons Pīrss. Savu vainu neatzinušie desmit vīrieši, no kuriem jaunākajam ir 28 gadi, stāsies tiesas priekšā novembrī. Šie vīrieši ir 59 gadus vecais Filips Vailds, 31 gadu vecais Džordans Voless, 42 gadus vecais Alans Kīlans, 43 gadus vecais Džonatans Kērks, 70 gadus vecais Roberts Stjuarts, 28 gadus vecais Mohammeds Sabirs, 37 gadus vecais Ričards Taunsends, 55 gadus vecais Karls Lindsijs, 42 gadus vecais Denjels Reiners un 60 gadus vecais Deivids Greivzs.
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Zvērinātie, deviņas sievietes un trīs vīrieši, jau ir izraudzīti, un tiesai bija jāsākas jau 12. oktobrī, taču juridisku iemeslu dēļ to pārcēla. Paredzams, ka tiesa noslēgsies nākamā gada sākumā.