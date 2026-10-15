"Valsts nodevība": Slovākijas opozīcija reaģē uz ārlietu ministra Blanāra plānoto došanos uz Maskavu
Slovākijas opozīcija ceturtdien asi kritizējusi ārlietu ministra Juraja Blanāra plānoto vizīti Krievijā, salīdzinot to ar valsts nodevību.
Blanārs tuvākajās nedēļās dosies uz Maskavu, lai piedalītos Krievijas un Slovākijas starpvaldību komisijas sanāksmē, trešdien paziņoja Slovākijas premjerministrs Roberts Fico. Komisija, kas veltīta ekonomiskajai un zinātniski tehniskajai sadarbībai, bijusi neaktīva kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Pēdējā komisijas sanāksme notika Bratislavā 2021. gada novembrī.
Pērn Blanārs izraisīja skandālu ar paziņojumu, ka sabiedrībai, iespējams, būtu jāpiedod Krievijas rīcība un jāatjauno dialogs ar Maskavu, lai izbeigtu Ukrainas karu. Blanārs intervijā vietējiem medijiem pauda uzskatu, ka karu nevar atrisināt tikai uz kaujas lauka, un uzsvēra diplomātijas un starptautiskās tiesības nozīmi. "Atgriezīsimies pie cieņas pret starptautiskajām tiesībām un meklēsim veidus, kā komunicēt ar Krieviju," viņš sacīja. "Un, iespējams, pat piedosim visu, kas noticis."
Opozīcijas partijas "SaS" pārstāvis Jurajs Krupa apsūdzēja valdību par tuvināšanos Krievijai un apgalvoja, ka tas ir pielīdzināms valsts nodevībai. "SaS" pārstāvis Ivans Novotnijs pauda pārliecību, ka komisijas sanāksme ir vienīgi iegansts, lai Blanārs varētu tikties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un mēģinātu atcelt ierobežojumus attiecībā uz Krievijas diplomātu skaitu Bratislavā.
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Pastāvot aizdomām, ka Krievija izmanto savu vēstniecību spiegošanai, kopš 2022. gada marta Krievijai Slovākijā atļauts turēt ne vairāk kā 15 diplomātus un 19 administratīvos un tehniskos darbiniekus. Novotnijs teica, ka Krievija meklē "jaunu izlūkošanas operāciju centru" Eiropas Savienībā (ES) pēc bijušā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna ēras beigām.
Premjerministrs Roberts Fico, kurš četras reizes bijis Slovākijas premjerministrs, iebilst pret militāro palīdzību Ukrainai un uztur ciešas attiecības ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Savā pašreizējā pilnvaru termiņā viņš ir vairākkārt nonācis konfliktā ar Eiropas Savienību.
Pagājušajā gadā parlaments grozīja konstitūciju, nosakot, ka valsts tiesību aktiem ir priekšroka pār ES tiesību aktiem.
Desmitiem tūkstošu cilvēku ir piedalījušies virknē protesta akciju pret Fico valdības centieniem stiprināt saites ar Kremli, kā arī pret pasākumiem, kuru mērķis ir pastiprināt kontroli pār medijiem un kultūru.