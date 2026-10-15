Ugunsgrēkā glābj degvīna pudeli, nevis draudzeni. Novokuibiševas ugunsdzēsēji šokēti
Krievijā, Samaras apgabalā kāds vīrietis ugunsgrēka laikā vispirms izglābis degvīna pudeli, nevis savu draudzeni.
🇷🇺 EN CAS D’INCENDIE, IL Y A CEUX QUI SAUVENT LES MEUBLES… ET PUIS IL Y A IGOR 😅 Dans la région de Samara, un homme évacué d’un foyer en feu par une fenêtre a visiblement appliqué une méthode très personnelle de gestion des priorités. Sur la vidéo, on le voit remettre aux sauveteurs ce qu’il juge manifestement indispensable : une bouteille de vodka et une brique de jus. Puis, une fois dehors, détail secondaire : sa compagne est toujours à l’intérieur. Elle s’était réfugiée dans les toilettes et a finalement été sortie saine et sauve par les secours. Conclusion opérationnelle : 1️⃣ vodka ; 2️⃣ jus ; 3️⃣ lui-même ; 4️⃣ … ah oui, la copine. 😂 Source : https://t.co/cbmAssigBH— @Ветеран 🇫🇷 (@patriot_senior) October 15, 2026
Ugunsgrēks izcēlās Novokuibiševas pilsētā kādā no kopmītņu istabām. Palīgā iemītniekiem ieradās brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kuriem pa logu nācās evakuēt cilvēkus no piedūmotajām telpām.
Evakuācijas laikā kāds vīrietis nolēma paņemt līdzi tikai pašu nepieciešamāko. Vispirms viņš glābējiem pa logu padeva degvīna pudeli un sulas paku. “Zaļā pūķa” cienītājs bija pavisam aizmirsis, ka tualetē atrodas viņa draudzene. Sievieti no piedūmotās ēkas vēlāk evakuēja ugunsdzēsēji.