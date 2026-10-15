Ugunsgrēkā glābj degvīna pudeli, nevis draudzeni. Novokuibiševas ugunsdzēsēji šokēti
Vīrietis ugunsdzēsējiem pasniedz pašu "dārgāko" (ekrānuzņēmums no video)
Pasaulē

Ugunsgrēkā glābj degvīna pudeli, nevis draudzeni. Novokuibiševas ugunsdzēsēji šokēti

Nils Zālmanis

Jauns.lv

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Krievijā, Samaras apgabalā kāds vīrietis ugunsgrēka laikā vispirms izglābis degvīna pudeli, nevis savu draudzeni.

Ugunsgrēkā glābj degvīna pudeli, nevis draudzeni. ...

Ugunsgrēks izcēlās Novokuibiševas pilsētā kādā no kopmītņu istabām. Palīgā iemītniekiem ieradās brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kuriem pa logu nācās evakuēt cilvēkus no piedūmotajām telpām.

Evakuācijas laikā kāds vīrietis nolēma paņemt līdzi tikai pašu nepieciešamāko. Vispirms viņš glābējiem pa logu padeva degvīna pudeli un sulas paku. “Zaļā pūķa” cienītājs bija pavisam aizmirsis, ka tualetē atrodas viņa draudzene. Sievieti no piedūmotās ēkas vēlāk evakuēja ugunsdzēsēji.

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