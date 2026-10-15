Tramps paziņo jaunumus Nidala Hasana nāvessoda izpildes lietā. Pentagons bija solījis tiešraides translāciju
Nesen ASV prezidents Donalds Tramps apstiprināja nāvessodu nošaujot bijušajam armijas virsniekam Nidalam Hasanam, kurš 2009. gadā sarīkoja slaktiņu FortHudas militārajā bāzē, bet Pentagons pat izsludināja nāvessoda publisku demonstrēšanu tiešraidē. Nu Tramps paziņojis jaunumus.
ASV prezidents, kurš pirms dažām dienām pauda atbalstu par invalīdu kļuvušā terorista eksekūcijas translēšanai, nu ir pārdomājis un paziņojis, ka ASV armija to netranslēs tiešraidē.
Pentagona šefs Pīts Hegsets iepriekš bija solījis tiešraidē pārraidīt nāvessoda izpildi Nidalam Malikam Hasanam, kuram nāvessods par 13 cilvēku nogalināšanu un 32 ievainošanu bija piespriests jau 2013. gadā. Teroristu organizācijas “Al Qaeda” iedvesmotais slaktiņš bija asiņainākā masu slepkavība ASV militārajā objektā.
Tomēr vēlāk medijos parādījās ziņas, ka Trampam tuvajās aprindās nebūt ne visi ir sajūsmā par gaidāmo publisko demonstrēšanu. “Ņemot vērā visu iepriekš minēto, es uzskatu, ka nāvessoda izpildes tiešraide, ko varētu vērot visa pasaule, būtu spēcīgs atturēšanas līdzeklis. Pasaule redzētu, kā Amerika izrēķinās ar teroristiem un tādiem neliešiem kā Hasans. Tomēr daudzi ļoti labi un labu nodomu vadīti cilvēki nevēlas skatīties, kā viņš mirst, – ne tiešraidē, ne kādā citā videoierakstā," Tramps 15. oktobrī rakstīja savā sociālajā vietnē “Truth Social”. “Viņš tiks nošauts, kā plānots, taču šis notikums netiks translēts.”
Pēc tam, kad Hegsets paziņoja par ieceri nāvessoda izpildi pārraidīt tiešraidē, vairāki republikāņi publiski pauda iebildumus pret šo plānu. ASV Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons, kurš parasti pauž sulainisku piekrišanu jebkurai Trampa idejai, paziņoja, ka nāvessoda izpildi neskatītos, un norādīja, ka arī vairākiem viņa kolēģiem šāda iecere rada bažas. Savukārt viceprezidents Džeimss Venss atzina, ka arī viņš negrasās vērot nāvessoda izpildi, turklāt pauda šaubas, vai Pentagons galu galā īstenos ieceri to translēt tiešraidē. Tiesa, daudzus izbrīnīja Vensa apgalvojums, ka Hasana pastrādātais noziegums ir asiņainākais terora akts ASV teritorijā, neskaitot 2001. gada 11. septembri, jo viceprezidents neizprotami piemirsa 1995. gada 19. aprīlī galēji labējā ekstrēmista Timotija Makveja sarīkoto federālās ēkas spridzināšanu Oklahomasitijā, nogalinot 167 cilvēkus, tostarp daudzus bērnus, un ievainojot 684 cilvēkus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Hegsets 8. oktobrī paziņoja, ka Pentagons plāno tiešraidē pārraidīt Hasana nāvessoda izpildi, kas paredzēta 3. decembrī plkst. 13.00 pēc vietējā laika FortHudas militārajā bāzē. Nāvessods tiks izpildīts tajā pašā nedēļas dienā, vietā un laikā, kad Hasans 2009. gadā sarīkoja asiņaino uzbrukumu. “Mēs parūpēsimies, lai cilvēkiem būtu iespēja to noskatīties,” toreiz sacīja Hegsets. “Cilvēkiem ir jāsaprot, ka šādai rīcībai ir ļoti nopietnas sekas.”