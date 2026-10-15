Pie Ukrainas robežas Krievija ātri uzcēlusi bāzi reaktīvo dronu palaišanai
Krievija sešu nedēļu laikā pie Ukrainas robežas uzcēlusi bāzi reaktīvo dronu palaišanai, atsaucoties uz satelīta attēliem, ziņo aģentūra "Reuters".
Bāze, kas praktiski jau ir pabeigta, atrodas Rostovas apgabalā. Kā norāda aģentūra, vēl 31. augustā tās vietā bija tukšs lauks, bet tagad tur atrodas liela mēroga komplekss, kura platība atbilst 126 futbola laukumiem.
Privātās izlūkošanas kompānijas "DroneSec" dibinātājs Maiks Monniks pieļauj, ka bāze paredzēta jaunāko reaktīvo bezpilotu lidaparātu "Geraņ-4" un "Geraņ-5" palaišanai. Kompleksa rietumu daļā atrodas astoņas palaišanas iekārtas.
Eksperts lēš, ka bāze potenciāli spēj nodrošināt apmēram 100 reaktīvo dronu palaišanu dienā. Iespējams, tā tiks pilnībā nodota ekspluatācijā "jau pēc dažām nedēļām".
Pēdējo pāris mēnešu laikā Krievija sākusi aktīvi izmantot reaktīvos dronus uzbrukumos Ukrainai. Atšķirībā no parastajiem droniem tiem ir ievērojami lielāks lidojuma attālums un ātrums, kā arī tos ir grūtāk notriekt.