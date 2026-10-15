Ukrainas dronu triecienos cietušo "Yandex" superdatoru atjaunošana varētu prasīt vairākus gadus
Krievijas tehnoloģiju uzņēmumam "Yandex" varētu būt nepieciešami vairāki gadi un milzīgi finanšu līdzekļi, lai atjaunotu Ukrainas dronu triecienos, iespējams, bojātos superdatorus. To remontu apgrūtina ne vien Rietumu sankcijas, bet arī modernu mikroshēmu un citu augsto tehnoloģiju komponentu trūkums pasaules tirgū.
Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem pakļauti visi trīs Krievijas tehnoloģiju giganta "Yandex" superdatori. Uzņēmums pagaidām neatklāj, kādā stāvoklī tie atrodas, taču, ja iekārtas ir bojātas, to atjaunošana varētu prasīt vairākus gadus.
Par to vēsta Krievijas neatkarīgais televīzijas kanāls "Doždj", atsaucoties uz Krievijā un ārvalstīs strādājošu speciālistu sniegto informāciju.
Pat ja superdatori uzbrukumos nav tieši cietuši, to darbību varētu būt ietekmējuši dūmi un sodrēji, kas caur gaisa dzesēšanas sistēmām nonākuši iekārtu iekšienē.
Šādā gadījumā elektronisko komponentu rūpīgai attīrīšanai būtu nepieciešams vismaz pusgads. Turklāt tas būtu uzņēmumam labvēlīgākais scenārijs.
Savukārt, ja superdatorus skāruši sprādzieni vai ugunsgrēki, to atjaunošana atkarībā no bojājumu apmēra varētu ilgt no viena līdz trim gadiem.
Pat milzīgi finanšu līdzekļi problēmu neatrisinās
Speciālisti norāda uz diviem galvenajiem šķēršļiem, kas varētu ievērojami paildzināt remontdarbus: modernu mikroshēmu un atmiņas komponentu deficītu pasaules tirgū, kā arī pret Krieviju noteiktajām sankcijām.
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"Pasaules tirgū valda milzīgs modernāko mikroshēmu un citu komponentu deficīts. Pēc tiem ir ļoti garas rindas, un šajā situācijā pat liela nauda neko daudz nevar līdzēt," skaidrojis kāds eksperts.
Sankciju dēļ Krievijai nav iespēju legāli iegādāties virkni nepieciešamo mikroshēmu, tādēļ nāktos izmantot tā dēvētā pelēkā importa shēmas.
Eksperts uzsver, ka šādu komponentu iegāde ir ārkārtīgi sarežģīta un dārga.
Kā piemēru viņš minējis superdatoru "MGU-270", kas, pēc plašsaziņas līdzekļu ziņotā, par milzīgiem līdzekļiem uzbūvēts Krievijas prezidenta Vladimira Putina meitas Jekaterinas Tihonovas vajadzībām.
Šis superdators bija aprīkots ar uzņēmuma "Nvidia" mikroshēmām, kas Krievijā nonāca caur Kazahstānu un Ķīnu.
Tomēr laikā, kad tika būvēts "MGU-270", pasaules tirgū vēl nebija tik izteikta tehnoloģisko komponentu deficīta. Pašlaik nepieciešamo atmiņas ierīču un citu sarežģītu elektronisko mezglu iegāde kļuvusi ievērojami grūtāka.
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Nedēļas laikā triecieni trim "Yandex" superdatoriem
Aizvadītajā nedēļā Ukraina veikusi trīs spēcīgus triecienus Krievijas tehnoloģiju uzņēmuma "Yandex" lielākajiem datu centriem.
8. oktobrī uzbrukumam pakļauts datu centrs Sasovā, kur atrodas divi superdatori - "Červonenkis" un "Ļapunov".
Divas dienas vēlāk, 10. oktobrī, uzbrukts datu centram Vladimirā, kur izvietots uzņēmuma trešais superdators "Galuškin".
Pagaidām nav zināms, cik nopietni šīs iekārtas cietušas un vai tās vispār ir tieši bojātas.
Tomēr tiek ziņots, ka "Yandex" pakalpojumu darbībā novērojami būtiski traucējumi.
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Ja apstiprināsies nopietni superdatoru bojājumi, to atjaunošana sankciju un tehnoloģisko komponentu trūkuma dēļ varētu kļūt par ilgstošu un ļoti dārgu procesu.