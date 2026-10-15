Vācija sāk atņemt bēgļa statusu Sīrijas pilsoņiem
Vācijas Federālais migrācijas un bēgļu birojs (BAMF) sācis izsūtīt sīriešiem paziņojumus par bēgļa statusa atņemšanu. Kā vēsta izdevums BILD, šādus paziņojumus galvenokārt saņem cilvēki, kuri nonākuši policijas redzeslokā vai uz laiku izbraukuši no Vācijas un pēc tam atgriezušies.
Vācijas varasiestādes savu lēmumu pamato ar to, ka pēc Bašara al Asada režīma gāšanas 2024. gada decembrī pilsoņu karš Sīrijā ir beidzies un situācija valstī būtiski mainījusies. BAMF uzskata, ka pārejas valdība kontrolē lielāko daļu valsts teritorijas, bet bruņotie grupējumi, tostarp teroristiskais grupējums „Islāma valsts”, vairs nerada reālu alternatīvu pašreizējai varai.
Kā papildu argumentu iestāde min ANO datus, saskaņā ar kuriem no 2024. gada decembra līdz 2026. gada martam Sīrijā atgriezušies vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku.
BAMF atzīst, ka Sīrijā joprojām trūkst pārtikas un mājokļu, cenas ir augstas un pastāv problēmas ar elektroapgādi. Tomēr amatpersonas uzskata, ka šīs grūtības pašas par sevi nenozīmē, ka atgriešanās dzimtenē nav iespējama.
Bēgļa statusa atņemšana gan nenozīmē tūlītēju deportāciju. Pašlaik attiecīgajos lēmumos nav ietverts arī rīkojums personām pamest Vāciju.
"Pēdējo nedēļu laikā novērojam strauju to procedūru skaita pieaugumu, kurās sīriešiem tiek atņemts aizsardzības statuss. Administratīvās tiesas tagad sagaida masveida prasību vilnis," izdevumam sacīja migrācijas tiesību jurists Filips Prujs.
Saskaņā ar jaunākajiem datiem Vācijā dzīvo aptuveni 916 000 Sīrijas pilsoņu. Iepriekš Vācijas kanclers Fridrihs Mercs par mērķi izvirzīja 80% valstī dzīvojošo sīriešu atgriešanos dzimtenē.