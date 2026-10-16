ASV profesors prognozē, kad patiesībā varētu beigties Krievijas karš pret Ukrainu
Kad un pie kādiem apstākļiem varētu beigties Krievijas karš pret Ukrainu? Amerikāņu politologs, profesors Roberts Kellijs nācis klajā ar prognozi, kas diez vai iepriecinās tos, kuri cer uz drīzu mieru. Viņaprāt, kara iznākumu varētu noteikt ne tik daudz notikumi kaujas laukā, cik politiskās pārmaiņas, kuru gaidīšana var ieilgt.
Krievijas sāktais karš pret Ukrainu varētu turpināties tik ilgi, kamēr pie varas būs ASV prezidents Donalds Tramps un Krievijas līderis Vladimirs Putins. Amerikāņu politologs, profesors Roberts Kellijs uzskata, ka miera vienošanās starp Ukrainu un Krieviju varētu kļūt iespējama tikai pēc abu līderu aiziešanas no varas.
Šādu viedokli amerikāņu profesors Roberts Kellijs paudis savā sociālā tīkla "X" kontā.
Kellijs uzskata, ka Tramps vairs nesniegs Ukrainai palīdzību karā pret Krieviju. Tāpēc, viņaprāt, Ukrainai atliek vismaz nogaidīt līdz Trampa prezidentūras beigām, cerot, ka nākamais ASV prezidents būs labvēlīgāk noskaņots pret Kijivu.
"Ukrainai vismaz jāiztur Trampa valdīšanas laiks, cerot, ka nākamais prezidents būs labāks," norādījis politologs.
Savukārt amerikāņu analītiskajam izdevumam "19FortyFive" rakstītajā komentārā Kellijs paudis viedokli, ka Putins, visticamāk, izvēlēsies riskantu stratēģiju, lai saglabātu savu varu, cenšoties iesaldēt karu Ukrainā pēc tā dēvētā Korejas scenārija.
Tas nozīmētu karadarbības pārtraukšanu bez pilnvērtīga miera līguma, saglabājot faktisko teritoriju sadalījumu un ilgstošu militāru spriedzi starp abām pusēm.
My latest for @19_forty_five It increasingly looks like the Ukraine war will drag on so long as Trump and Putin are in power. At minimum, I think Ukraine is just stuck with waiting out Trump and hoping the next prez is better. Trump will never help https://t.co/5bCO5laDjq— Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) October 14, 2026
Pēc Kellija domām, Putins varētu izvēlēties šādu ceļu pat tad, ja Donalds Tramps viņam piedāvātu izdevīgus nosacījumus kara izbeigšanai.
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Politologs šādu Kremļa vadītāja rīcību skaidro ar Krievijas vēsturisko pieredzi. Viņš norāda, ka Krievijas valdnieki, kuri zaudējuši karus, nereti zaudējuši arī savu varu.
Kā piemēru Kellijs min pēdējo Krievijas imperatoru Nikolaju II, kura valdīšanas laikā Krievija piedzīvoja sakāvi karā pret Japānu un vēlāk smagus zaudējumus Pirmajā pasaules karā pret Vāciju un tās sabiedrotajiem.
Ja pēc miera vienošanās noslēgšanas Ukraina saglabās savu orientāciju uz Rietumiem, Krievijas sabiedrībā, pēc Kellija domām, neizbēgami varētu rasties jautājums: "Kāda tam visam bija jēga?"
Tieši šāds jautājums Putinam varētu radīt nopietnus politiskus riskus, jo liktu apšaubīt kara sākšanas un milzīgo zaudējumu attaisnojumu.
Kellijs uzskata, ka Krievija izbeigs karu pret Ukrainu tikai tad, kad Putins secinās, ka kara pārtraukšana viņam personīgi ir drošāka nekā tā turpināšana.
Tāpēc politologs pieļauj, ka reāla miera vienošanās varētu tikt parakstīta vien tad, kad ne Trampam, ne Putinam vairs nebūs politiskās varas.
Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš paziņojis, ka Krievijas karš pret Ukrainu beigsies "ātrāk, nekā šķiet".