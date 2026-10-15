ASV pilots ar lidmašīnu gaisā zīmē satriecošus šedevrus - tagad tapis Munka "Kliedziens"
Ekrānuzņēmums no video
Pasaulē

ASV pilots ar lidmašīnu gaisā zīmē satriecošus šedevrus - tagad tapis Munka "Kliedziens"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Par "Pilotu Pikaso" pasaulē dēvētais amerikāņu pilots un mākslinieks Bendžamins Makdeniels ir ieguvis starptautisku slavu ar saviem grandiozajiem un neticami precīzajiem lidojumu trajektoriju zīmējumiem.

ASV pilots ar lidmašīnu gaisā zīmē satriecošus še...

Izmantojot savu 48 gadus veco "Cessna R182 Skylane RG" lidmašīnu, Makdeniels GPS izsekošanas programmās, piemēram, "Flightradar24", spēj atstāt nevainojamas lidojumu līnijas, kas debesīs veido sarežģītus un detalizētus attēlus.

Kā atklāj pats pilots, katra darba plānošanas un aprēķinu process bieži vien aizņem daudz vairāk laika nekā pats lidojums, jo gaisā katram pagriezienam jābūt perfekti nostrādātam. 

Viens no viņa pēdējiem darbiem ir  Edvarda Munka leģendārā mākslas darba "Kliedziens" (The Scream) replika debesīs, kuras izveidei pilots gaisā pavadīja gandrīz piecas stundas un 40 minūtes.    

Starp Makdeniela slavenākajiem un iespaidīgākajiem darbiem ir vēl vairāki grandiozi lidojumi, piemēram,  "Mona Liza" (Mona Lisa) – četras stundas ilgs lidojums virs Ārkanzasas štata, ko speciālisti novērtējuši kā šī unikālā mākslas veida šedevru. Ievērību izpelnījies arī viņa darbs "Pašportrets" – smalki izstrādāts viņa paša "Cessna" lidmašīnas zīmējums, kurā redzamas pat propelleru detaļas un lidaparāta reģistrācijas numurs N1810R.

Savukārt lidojumā izzīmēta pasaules karte  ar uzrakstu "Unity" (Vienotība) kļuva par  globāla mēroga projekts, kura tapšanai tiešraidē sekoja desmitiem tūkstošu skatītāju visā pasaulē.  Tāpat sajūsmu izpelnījies  darbs "You are loved" – pirkstu nospieduma formā veidots vēstījums, kura izpilde gaisā prasa gandrīz sešas stundas.   

Interesenti un aviācijas entuziasti "Pilota Pikaso" jaunākajiem lidojumu maršrutiem un iecerēm var sekot līdzi viņa oficiālajā sociālā tīkla "Instagram" profilā @thepilotpicasso.   
 

Tēmas

Mona LizaInstagram

Citi šobrīd lasa