Trampa rīcība saniknojusi Ukrainu un sašķēlusi republikāņus: kongresmenis draud apturēt finansējumu ASV iestādēm
ASV prezidenta Donalda Trampa politika attiecībā pret Krieviju izraisījusi sašutumu Ukrainā, satraukumu Eiropas sabiedroto vidū un saasinājusi domstarpības Republikāņu partijā pirms gaidāmajām Kongresa vidustermiņa vēlēšanām.
"The Wall Street Journal" vēsta, ka tagad kritikai pievienojušies arī konkrēti draudi - republikāņu kongresmenis Braiens Ficpatriks paziņojis, ka centīsies panākt finansējuma apturēšanu ASV valsts iestādēm, ja tās ierobežos Ukrainas militāros satelītsakarus.
Kijivai tas ir nozīmīgs signāls, ka Baltā nama īstenotā spiediena politika sastopas ar pretestību arī paša prezidenta partijā.
Ficpatriks paziņojis, ka Kongress iejauksies, ja apstiprināsies ASV valdības saistība ar satelītsakaru sistēmas "Starshield" darbības ierobežošanu Ukrainā.
"Starshield" ir uzņēmuma "SpaceX" izstrādāta militāro satelītsakaru platforma.
"Ja mēs sāksim ierobežot Ukrainas piekļuvi šim tīklam, tam būs sekas, iegaumējiet manus vārdus. Valsts iestādes nesaņems finansējumu, ja tās nepildīs savus pienākumus," brīdinājis Ficpatriks.
Kongresmenis paskaidrojis, ka runa varētu būt par finansējuma apturēšanu tām ASV iestādēm, kuras būtu atbildīgas par šādiem ierobežojumiem.
Pagaidām gan nav pierādījumu, ka ierobežojumi Ukrainai būtu ieviesti pēc Trampa rīkojuma.
Tomēr "SpaceX" īpašnieks Īlons Masks sociālajos tīklos norādījis, ka "Starshield" izmantošanas nosacījumus nosaka ASV militārās struktūras un galīgais lēmums ir ASV prezidenta ziņā. Ukrainu savā ierakstā Masks tieši nepieminēja.
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Republikāņus saniknojusi arī vienošanās ar Krieviju par dīzeļdegvielu
Republikāņu neapmierinātība neaprobežojas tikai ar satelītsakaru ierobežojumiem.
Kā "The Wall Street Journal" pastāstījuši informēti avoti, pēc paziņojuma par vienošanos ar Krieviju dīzeļdegvielas jautājumā vairāki republikāņu likumdevēji sašutumā zvanījuši uz Balto namu.
Viņi pārmetuši administrācijai, ka tā piešķīrusi Krievijai ekonomiskas priekšrocības, pretī nesaņemot nekādas piekāpšanās. Tāpat likumdevēji norādījuši, ka vienošanās neatbilst noteiktajai kārtībai, kādā administrācijai būtu jākonsultējas ar Kongresu.
Ukrainas un Eiropas amatpersonas par kļūdainu uzskata pašu Trampa administrācijas pieeju kara izbeigšanai.
Viņuprāt, lai panāktu kara beigas, nepieciešams pastiprināt spiedienu uz Maskavu, nevis Kijivu.
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Amatpersonas brīdina, ka ekonomiskos atvieglojumus Vladimirs Putins var izmantot Krievijas militārā budžeta papildināšanai un karadarbības turpināšanai.
ASV vairākkārt pieprasījušas Ukrainai pārtraukt triecienus Krievijas naftas rūpnīcām
Viens no galvenajiem domstarpību iemesliem ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Saskaņā ar "The Wall Street Journal" avotu sniegto informāciju pēc Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās septembrī ASV puse aptuveni sešas reizes lūgusi Ukrainu pārtraukt šos triecienus.
Kijiva atbildējusi, ka ir gatava savstarpējam enerģētiskajam pamieram, taču negrasās vienpusēji pārtraukt uzbrukumus, kamēr Krievija turpina apšaudīt Ukrainas enerģētikas infrastruktūru.
Trampa administrācija tikmēr aizstāv savu politiku, apgalvojot, ka ekonomiski un politiski stimuli palīdzēs panākt noturīgāku pamieru.
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Savukārt pats Tramps, atbildot uz jautājumu par jau izziņotās vienošanās pārkāpumiem, izteicies: "Viņi piekrita. Zināt, kāpēc? Tāpēc, ka es pateicu, ka viņi piekrīt. Tāpēc viņi piekrita, un šis jautājums ir jāatrisina."